Der Busverkehr im Schülertransport des Landeskreises ist verstärkt worden, um einen besseren Infektionsschutz zu gewährleisten. Allerdings bittet die Kreisverwaltung darum, dass die Schüler sich auf die Busse verteilen sollten, damit diese gleichmäßiger ausgelastet sind.

Mehrere Fahrten zur Verstärkung gibt es seit September, wobei in der Regel die zusätzlichen Busse den normalen Linienfahrten hinterherfahren, wie der Kreis informierte. Um 7.07 Uhr gibt es eine Fahrt von Ruppertsweiler zur Grundschule Lemberg (zur Linienfahrt 256-218), um 7.13 Uhr von Lemberg zum Schulzentrum Dahn (zur Linienfahrt 250-205) und um 6.40 Uhr von Pirmasens zur IGS Thaleischweiler-Fröschen (zu Linienfahrten 245-201/-203/-217). Darüber hinaus werden durch den Einsatz jeweils eines Gelenkbusses statt eines Solobusses folgende Linienfahrten verstärkt: um 7.08 Uhr von Bundenthal über Bruchweiler, Schindhard nach Dahn zu Grundschule und Schulzentrum (Linienfahrt 252-204), um 7.40 Uhr von Annweiler über Wilgartswiesen zu RS plus Hauenstein (bisher 7.30 Uhr, Linienfahrt 526-221).

Dabei sei versucht worden, so der Kreis, über die Schulen eine Verteilung getrennt nach Schulart zu erreichen. Auch die Fahrer bemühten sich darum, die Schülerströme zu steuern, was laut Rückmeldungen auch größtenteils funktioniere. Allerdings komme es immer wieder zu Engpässen, weil Schüler dort, wo es mehrere Fahrten zur Schule und zurück gebe, morgens den letzten und mittags zur Heimfahrt den ersten Bus am stärksten frequentieren. Die wenige Minuten früher oder später fahrenden Busse würden schwächer in Anspruch genommen, so dass eine gleichmäßige Ausnutzung nicht gegeben sei. Daher appelliert die Kreisverwaltung an Eltern, ihre Kinder anzuhalten, auch weniger attraktive Fahrten zur Schule und zurück zu nutzen.