Einen Waldlehrpfad hat Schmitshausen 1972/73 in seinem Gemeindewald mit 25 Schautafeln angelegt, auf denen der Lebensraum Wald näher erläutert wird. Unter Ortsbürgermeister Alois Staab, dem Dorfschullehrer Hans Erich Henkes, dem langjährigen Gemeindearbeiter Hilko Katschuk und den zahlreichen Helfern aus dem Dorf wurde dieser Lehrpfad zur Bewahrung der Natur geschaffen. Reinhold Katschuk kann sich noch an die Ursprünge erinnern. Er hatte gerade seine Lehrlingszeit begonnen, aber sein Vater Hilko Katschuk sei sehr aktiv gewesen.

Seit 2016 wurde der Waldlehrpfad noch einmal teilweise verschönert und neun Stationen völlig erneuert. Unterstützt wurde der jetzige Vorsitzende der Rosen- und Naturfreunde, Reinhold Katschuk, von mehreren freiwilligen Helfern, damit einige der vielen Schautafeln wieder in einem ordentlichen Zustand sind. Für die Fortsetzung der Renovierung fehlt dem Verein das Geld. Darum würde sich Katschuk noch einmal Spender wünschen, denn in die letzte Renovierung habe man immerhin 10 000 Euro mit Spenden investiert, sodass alle Vereinsrücklagen aufgebraucht seien.

Am Wanderweg begegnet man einem mächtigen Fels, wo in grauer Vorzeit bereits die Steinzeitmenschen in diesem geschützten Talbereich mit ausreichend Wasser lebten. Albert Westrich der Flurgänger und aufmerksame Hobbysammler von Bodenfunden hat wichtige Fundstücke zusammengetragen, die für die Archäologen ein sicherer Nachweis sind, dass in der „Altunner“, wie der Volksmund diesen Gemarkungsbereich bezeichnet, einst die Ureinwohner zuhause waren. Höhlen am Bergeshang deuten darauf hin, dass hier die ersten Bewohner ihre einfachen und unbequemen Wohnstätten hatten. Der Wald war ihr Jagdgebiet und Lebensraum, wo es Beeren, Pilze, Kräuter und Pflanzen gab, die für sie Nahrungsgrundlage waren.

Nicht weit vom Wohnplatz der Steinzeitmenschen ist der Keltenfelsen. Dort erkennen die Fachleute viele Besonderheiten, die auf eine Kultstätte der Kelten hindeuten. Wo Menschen schon einmal siedelten, da hätten oft auch folgende Kulturen landschaftliche Vorzüge entdeckt, um sich dort sesshaft zu machen. Die Kelten vom Stamme der Mediomatriker kamen aus dem Bliesgau auf die Sickinger Höhe und ins Wallhalbtal. Sie besiedelten Teile der heutigen Pfalz, des Saarlandes und Lothringens. Ihre Hauptstadt war Metz in Lothringen. Das gesamte Gallien war eine Hochburg keltischer Besiedlung. Die Kelten hatten Schweine, Rinder, bauten Getreide und Hülsenfrüchte an. Sie düngten um Christi Geburt herum sogar schon ihre Felder.

Der ehemalige Gartenbaudirektor der Rosenstadt Zweibrücken, Oskar Scheerer, war der unermüdliche Initiator und Förderer Schmitshausens auf dem Weg zum ersten Rosendorf Deutschlands im Jahre 1966. Für Schmitshausen haben sich die Bemühungen gelohnt, ein Dorf zu einem Rosengarten zu gestalten. Im ursprünglichen Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“ wurde Schmitshausen 1967 Landessieger und war anschließend im Bundeswettbewerb genau so erfolgreich. Das kleine Dorf wurde schließlich in beiden Wettbewerben mit einer Goldmedaille belohnt. Die außergewöhnlichen Bemühungen der Dorfgemeinschaft für die Bewahrung eines naturnahen ländlichen Wohnens wurden anerkannt.

Aus dem Rosendorf wird 1981 noch eine Europagemeinde durch die Verleihung der Europafahne durch den Europarat in Straßburg. In der Gemeinde auf der Sickinger Höhe wurde die Rose zum Symbol der Freundschaft, des Friedens und der Völkerverständigung mit den Partnergemeinden Limana in Italien, Longuyon in Frankreich und Walferdange in Luxemburg.