Einen Transporter und einen Traktor oder Radlader will die Gemeinde Weselberg demnächst anschaffen. Der Traktor, mit dem die Gemeindearbeiter derzeit unterwegs sind, ist über 30 Jahre alt.

Rund 20.000 Euro musste die Gemeinde seit 2016 in Reparaturen an dem alten Gefährt investieren. Eine Überholung des Traktors würde 30.000 Euro kosten. Mit einer Bedarfsanalyse hat man in Weselberg dann festgestellt, dass rund 60 Prozent der Gemeindearbeiten mit einem Transporter mit Kipper erledigt werden könnten. „Damit wären die Gemeindearbeiter auch schneller unterwegs“, begründete Bürgermeister Michael Schmitt bei der Ratssitzung am Freitag, warum er einen Transporter bevorzugen würde. Dazu soll ein Radlader oder Traktor angeschafft werden. Die Fahrzeuge sollen gebraucht gekauft werden. Die Gemeindearbeiter sollen demnächst Radlader Vorführgeräte testen. 80.000 Euro hat die Gemeinde dafür im Haushalt eingestellt.

Barrierefrei ausgebaut wird zunächst nur die Bushaltestelle in Harsberg. Im Ortsteil Weselberg will man die Sanierung der Hauptstraße abwarten, die in den nächsten Jahren ansteht, und dabei die Bushaltestellen entsprechend den Vorgaben ausbauen.