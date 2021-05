Die Chancen, dass die Gastronomie demnächst wieder öffnen darf, gehen gegen Null, vermutet Gabi Ullrich-Stöbener, Inhaberin des Hotel-Restaurants Zum Schwan in Waldfischbach-Burgalben. Aber sie fordert eine Perspektive. Improvisieren und neue Ideen entwickeln, das ist weiter gefragt. Für die Fasnachtszeit hat sich das Schwan-Team etwas einfallen lassen.

In achter Generation führt Gabi Ullrich-Stöbener den Familienbetrieb in der Hauptstraße. 1846 wurde hier der erste Gast bewirtet. „Und wir würden so gerne wieder Gäste im Haus begrüßen“, sagt Ullrich-Stöbener. Für sie ist klar: „Wir müssen am 1. März wieder öffnen dürfen“. Dass bis Ostern geschlossen sein könnte, „ist für mich unvorstellbar“, bekennt sie und schließt es realistischerweise doch nicht aus.

Fest stehe, dass man sich beim Schwan nicht unterkriegen lässt. Deshalb wurde der Slogan ausgerufen: „Corona kommt und geht – wir bleiben“. Sie lacht. Der Familienbetrieb werde die schwierige Zeit meistern. An Traditionen wird festgehalten. An Fasnacht gibt es „das beschwipste Menü“: Von Samstag bis Dienstag kann das Dreigang-Menü inklusive Kölsch, Fasnachtsdekoration und Überraschung bestellt werden. Auf das beschwipste Menü „wollen wir, wollen unsere Stammkunden nicht verzichten. Auch nicht in Corona-Zeiten“, sagt Ullrich-Stöbener. Zum 15. Mal wird es angeboten. Den Gästen ein bisschen der Fasnachtsstimmung aus den vergangenen 14 Jahren nach Hause zu bringen, ist erklärtes Ziel. Und das erfordere Vorarbeit. So musste geklärt werden, wie das sonst aus dem Fass ausgeschenkte Kölsch zum Gast nach Hause kommt.

Essen auf dem Zimmer

Dass in diesem Jahr der Valentinstag in die Fasnachtszeit fällt, hat das Team zu einem Romantik-Menü inspiriert, das im selben Zeitraum angeboten wird. Da die Pandemie die Zeit der Kontaktbeschränkungen ist, „darf dieses Menü natürlich auch jeder bestellen, der allein zu Hause oder nicht frisch verliebt ist“, sagt die Gastronomin augenzwinkernd.

Seit 2. November ist der Hotelbetrieb nur für Geschäftskunden geöffnet. 20 Hotelzimmer bietet der Schwan. Im Schnitt seien pro Woche zwei bis drei Zimmer belegt – zum Beispiel von Servicemitarbeitern, die in den regionalen Unternehmen tätig sind. „Frühstück und Abendessen bringen wir den Gästen aufs Zimmer, damit sie nicht gemeinsam am Tisch sitzen, obwohl sie den ganzen Tag miteinander arbeiten“, macht Ullrich-Stöbener deutlich, dass viele Vorgaben schwer nachvollziehbar seien. Trotzdem setze man sie um.

Gulaschsuppe im Glas

Ebenfalls seit November gibt es Essen aus dem Restaurant wieder nur zum Mitnehmen. „Das wird schon gut angenommen“, sagt Ullrich-Stöbener. Von Montag bis Freitag – außer am Donnerstag, dem Ruhetag – wird bis nachmittags Essen angeboten. Samstags und sonntags bis 19 Uhr. Ein Renner ist die selbst gemachte Gulaschsuppe im Glas. Überhaupt wurde im Betrieb investiert, um das To-go-Angebot so umweltfreundlich wie möglich zu gestalten. Nicht mehr in kaum recycelbaren Einwegverpackungen, sondern in eigens gekauften Glasbehältern wird das Essen ausgegeben. Das funktioniere gut, meint Ullrich-Stöbener: Die Gäste bringen das leere Gefäß zuverlässig immer wieder mit.

Acht Angestellte und vier Azubis, beschäftigt Ullrich-Stöbener. Dazu kommen in Spitzenzeiten wie Vorweihnachtszeit und Fasnacht zahlreiche, teils langjährige Aushilfen. Die Azubis sind auch jetzt da. In der Küche wird mit 75-prozentiger Besetzung gearbeitet. Die Servicemitarbeiter sind in Kurzarbeit. Für Mitarbeiter, denen Lohn und Trinkgeld fehlt, „wäre es unglaublich wichtig zu wissen, wann sie wieder richtig arbeiten können“, erklärt Ullrich-Stöbener. Genau wie Getränkelieferant oder Wäschedienstleister.

Pannekuche an „de Buud“

170 Sitzplätze, die sich auf Restaurant, großen Saal, Nebenzimmer und kleines Stübchen verteilen, gibt es im Haus. Vor der erneuten Schließung im November waren die Sitzplätze in allen Räumen im Schnitt um 50 bis 60 Prozent reduziert worden, um die Abstände zu gewährleisten. Auf Dekoration und Tischdecken wurde verzichtet. Das Restaurant verfügt zudem über einen großen Biergarten. „Auch hier haben wir investiert“, erinnert die Chefin. In Heizpilze und Decken, weil die Saison im Freien so lange wie möglich genutzt werden sollte. Es wurden Windschotts installiert, damit die Gäste windgeschützt saßen.

Und „die Buud“ wurde eröffnet: An der kleinen Holzbude vor dem Biergarten wurden jeden Mittwoch Grumbeerpannekuche und Glühwein angeboten. „Das ging richtig gut, und wir dachten, das können wir gut über Winter anbieten“, sagt Ullrich-Stöbener. Aber auch dieses Angebot musste eingestellt werden. Von den Entschädigungen, die der Staat versprochen hat, sei im Dezember eine Abschlagzahlung von 10.000 Euro für den November bezahlt worden. Im Januar floss eine weitere Abschlagzahlung für November. „Unterm Strich fehlt jetzt noch die Hälfte für den November, der Dezember komplett, und was mit Januar ist, wissen wir noch gar nicht“, sagt Ullrich-Stöbener.

Neue Theke im Saal

Die vergangenen Wochen und Monate der Schließung wurden im Schwan für weitere Investitionen genutzt, die allesamt Unternehmen und Handwerkern in der Region zugute kamen. Investiert wurde, weil alle sicher sind, dass es weitergehen wird. Sechs der 20 Zimmer wurden modernisiert und neu möbliert. Im Saal wurde eine neue Theke eingebaut. Dazu kam, kurz vor dem Lockdown, die Installation der neuen vorgeschriebenen Kassensysteme mit technischer Sicherheitseinrichtung (TSE).