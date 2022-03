„Schutz der Nacht“ – damit beschäftigt sich eine überregionale Veranstaltung des Projekts „Sternenpark Pfälzerwald“ am 1. April im Biosphärenhaus in Fischbach. Wer sich dafür interessiert, kann sich bis 29. März anmelden.

Das Leader-Projekt „Sternenpark Pfälzerwald“ lädt am Freitag, 1. April, von 15 bis 19 Uhr ein zur Veranstaltung „Überregionaler Schutz der Nacht – Hoffnung für Mensch und Natur“ im Biosphärenhaus. In Vorträgen aus Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und der elsässischen Region Sauer-Pechelbronn gibt es Informationen über Initiativen, die sich für die Vermeidung von Lichtverschmutzung einsetzen. Die Beiträge liefern Sarah Köngeter und Harry Schmeiser vom Projekt „Sternenpark Pfälzerwald“ des Biosphärenreservats, außerdem Ulrich Diehl (Leiter des Biosphärenhauses), Marcel Schäfer (wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrgebiet Landschafts- und Freiraumentwicklung der TU Kaiserslautern), Till Harres, der technische Leiter des Gemeindeverbands Sauer-Pechelbronn, sowie Thorsten Kliesch, der Geschäftsführer von Ökostadt Rhein-Neckar.

Wissenswertes über das Leben bei Nacht

Als Ergänzung zu den Vorträgen bietet sich ein Ausflug in die Nachtetage des Biosphärenhauses aus. Hier begeben sich die Teilnehmenden auf eine Reise durch die Welt der Nacht und erfahren Wissenswertes zu nachtaktiven Tieren im Pfälzerwald. Zudem werden tierfreundliche Beleuchtungsmöglichkeiten aufgezeigt. Ein gemeinsamer Ausklang bietet zusätzliche Möglichkeiten des Austausches. Für die Überwindung sprachlicher Barrieren ist durch eine Dolmetscherin gesorgt.

Anmeldung bis 29. März

Die Veranstaltung richtet sich an Entscheiderinnen und Entscheider aus der kommunalen Politik und Verwaltung sowie an alle, die sich für den Schutz der natürlichen Dunkelheit im Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen interessieren. Um Anmeldung wird gebeten bis spätestens Dienstag, 29. März, bei Harry Schmeiser vom Biosphärenreservat Pfälzerwald per E-Mail an h.schmeiser@pfaelzerwald.bv-pfalz.de.