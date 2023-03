Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

400 Schüler aus 21 Klassen könnten am Montag wieder zum Unterricht in die Berufsbildende Schule Rodalben kommen. Schulleiter Steffen Eichenlaub äußert sich vorsichtig. Das Angebot richtet sich an Schüler der Abschlussklassen. Wie viele es annehmen, bleibt abzuwarten. In Dahn werden 15 Zwölftklässler an der Fachoberschule erwartet.

Schon Ende dieser Woche absolvierten die Klassen der medizinischen und zahnmedizinischen Fachangestellten die Kammerprüfung und die Klasse der künftigen Erzieher hatte die Prüfung