Von der Büroausstattung über Anlagenzubehör und Werkzeuge bis hin zum Elektrostapler: Bei der Auflösung eines Maschinenbauunternehmens in Vinningen konnten Interessierte diversen Industriebedarf erwerben. Geleitet wurde der Verkauf an den Höchstbietenden von Andreas Seibert.

Früher wurden in dem Gebäude am Ende der Bitscher Straße in Vinningen Salamander-Schuhe hergestellt. Seit 2018 wurden auf der rund 6500 Quadratmeter großen Fläche Spezialmaschinen entwickelt und gefertigt. Im Zuge der Corona-Pandemie hat der Inhaber die Firma geschlossen. Jetzt sollte das, was noch da war, versteigert werden. Um den Verkauf der letzten Überbleibsel kümmerte sich Andreas Seibert. Der Pirmasenser ist der Veranstalter des „Pirmasenser Kunst- und Krempelmarkts“, der jeden zweiten Samstag im Monat auf dem früheren Helmitin-Gelände stattfindet. Ob Computer, Schreibtischstühle, Drucker oder doch eher Metallsäge, Transportwagen oder Schwerlastregal: Das und viele weitere Gegenstände konnten Interessierte ersteigern.

Um 10 Uhr öffnet Seibert die Türen der Fabrik. Die Besucher kommen zum Teil aus der Industriebranche, zum Teil sind es aber auch Handwerker, Händler oder Privatpersonen, die sich in der Halle umsehen. Jedes Stück, das zum Verkauf steht, ist mit einer Nummer versehen, die von Seibert mit entsprechendem Preiswunsch aufgelistet ist. Der frühere Inhaber ist ebenfalls vor Ort und steht mit seinem Wissen zur Seite, falls Kunden eine Frage haben. Verkauft wird so ziemlich alles, was sich in der Halle finden lässt. Bis 12 Uhr können sich die Kunden umsehen, dann startet das Bieten und Verhandeln.

Früher Leiterplatten, heute Auktionen

Seibert, der beruflich als Maschinenführer in einem Pirmasenser Chemiewerk beschäftigt ist, leitet den Verkauf vorbildlich. Freundlich und bestimmt geht der 43-Jährige die für die Kunden interessanten Positionen durch. Verkauft werden beispielsweise Computer, Stühle, Regale oder ein Elektrostapler.

Einige Gegenstände lassen noch erahnen, was in der Halle früher produziert wurde: galvanische Anlagen zur Herstellung von Leiterplatten. Oft sind es kundenspezifische Maßanfertigungen, die das Unternehmen in Vinningen plante, konstruierte und in Betrieb nahm – und das weltweit. Was in den Anlagen produziert wird, bleibt dem Endverbraucher oft verborgen, obwohl Leiterplatten in jedem elektronischen Gerät – wie beispielsweise dem Smartphone – enthalten sind.

Weitere Veranstaltungen sind geplant

Seibert ist mit dem Verkauf zufrieden. „Es hat Platz geschaffen, wir sind mit dem Umsatz zufrieden und ich freue mich jetzt auf die nächsten Projekte“, sagt der 43-Jährige. Eines davon ist der Zweibrücker Citymarkttag am 23. Juli, für den er angefragt wurde. Im Oktober hat Seibert zudem eine Auktion in der Pirmasenser TVP-Halle geplant, bei dem außergewöhnlichere Stücke versteigert werden sollen. Geplant ist außerdem der „Erste Pirmasenser Teile- und Schraubermarkt“, der am 9. September auf dem Exerzierplatz stattfinden soll. „Ich freue mich, wenn ich sehe, dass Leute glücklich sind, ein Schnäppchen gemacht zu haben und wenn jemand etwas findet, das er schon immer gewollt hat“, begründet Seibert seine Leidenschaft für die Organisation solcher Veranstaltungen.