Das Forum Maria Rosenberg nimmt die Ablehnung des vorgelegten Zukunftskonzepts durch das Bistum mit großem Bedauern, aber auch mit Irritation zur Kenntnis.

Das Bistum Speyer hat das vom Forum Rosenberg, einem Zusammenschluss von Ehrenamtlichen und Freunden des Wallfahrtszentrums, erarbeitete Zukunftskonzept abgelehnt. Nach einem intensiven Fachgespräch am 9. März hatte das Bistum das Konzept in einer Pressemitteilung als „nicht realisierbar“ bezeichnet und erklärt, es halte „einem Faktencheck nicht stand“. In einer Stellungnahme zeigen sich die Vertreter des Forums jetzt enttäuscht über die Entscheidung. „Diese Form der Bewertung überrascht viele der Beteiligten – nicht nur inhaltlich, sondern auch in ihrer Deutlichkeit“, teilten sie mit.

Das Forum habe sich in den vergangenen zwei Jahren mit großem Engagement, fachlicher Tiefe und im Gebet auf den Weg gemacht. Über 260 Betende hätten diesen Prozess geistlich begleitet, schreiben sie. Es wurde eine Petition für den Erhalt des Wallfahrtszentrums in seiner jetzigen Form gestartet, „mehr als 2400 Menschen haben mit ihrer Unterschrift ein klares Zeichen gesetzt“. Zuletzt hatten zahlreiche Experten aus den Bereichen Bau, Denkmalschutz, Recht, Finanzen und Organisation ehrenamtlich an einer tragfähigen Lösung gearbeitet. Ziel sei es gewesen, eine Lösung zu entwickeln, die das Bistum finanziell entlastet, die bestehenden synodalen Beschlüsse der Diözesanversammlung respektiert und zugleich eine Zukunftsperspektive für das Tagungshaus und das geistliche Leben auf Maria Rosenberg eröffnet.

Verwunderung über pauschale Bewertung

Im Fachgespräch seien alle zentralen Aspekte des Konzepts ausführlich erörtert worden: bauliche, denkmalrechtliche, rechtliche, finanzielle und organisatorische Fragen. Das Forum sei jederzeit bereit gewesen, auf Rückmeldungen einzugehen, Anpassungen vorzunehmen und gemeinsam weiter an Lösungen zu arbeiten, heißt es in der Stellungnahme. „Vor diesem Hintergrund sorgt die pauschale öffentliche Bewertung des Konzepts für Verwunderung. Viele der Beteiligten empfinden die Darstellung als nicht ausreichend differenziert. Zahlreiche Rückmeldungen aus der Region und darüber hinaus zeigen: Die Entscheidung und ihre Kommunikation stoßen bei vielen Menschen auf Unverständnis, Irritation – und zum Teil auch auf Verletzung“, teilte das Forum mit.

Den Mitgliedern des Forums sei es ein wichtiges Anliegen, die Situation nicht weiter zu verschärfen, sondern zu einem respektvollen und wahrhaftigen Dialog beizutragen. Ein christliches Miteinander lebe davon, dass unterschiedliche Einschätzungen nachvollziehbar, transparent und in gegenseitigem Respekt kommuniziert werden. Aus Sicht der Forumsmitglieder habe das erarbeitete Konzept eine realistische und verantwortungsvolle Chance für die Zukunft von Maria Rosenberg dargestellt. Diese Chance sei vom Bistum nicht ergriffen worden.

Alternative Räume für Treffen anbieten

In der Stellungnahme heißt es, dass das Forum offenbleibe für den weiteren Weg. Es gehe nicht um ein Gegeneinander, sondern um Verantwortung für einen Ort, der für viele Menschen weit über die Region hinaus eine große geistliche Bedeutung habe, auch im Sinne der Stifter. Besonders mit Blick auf die angekündigten Übergangslösungen stellten sich konkrete Fragen: Auf Maria Rosenberg seien derzeit mehr als 25 Gruppen aktiv, die regelmäßig Räume für ihre Treffen, Veranstaltungen und geistlichen Angebote mit Übernachtungen benötigten. Hier brauche es zeitnah ab dem 1. Juli, wenn der Tagungsbetrieb geschlossen ist, tragfähige und verlässliche Lösungen.