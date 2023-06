Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Unterbringung der Feuerwehren in Hilst und Schweix steht auf dem Prüfstand. Die Löscheinheit in Hilst hat seit der Gründung einer Jugend- und einer Bambiniwehr einen erfreulichen Zulauf erfahren. In Schweix soll das Gemeindehaus verkauft werden, das die örtliche Wehr mitbenutzt.

Die räumlichen Möglichkeiten der Feuerwehr Hilst sind erschöpft. Derzeit gibt es für die Wehrleute einen Schulungs- und Kameradschaftsraum im Dorfgemeinschaftshaus. Das Fahrzeug,