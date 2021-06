Ein besonders hungriger Besucher hat ein Vogelhaus in Erfweiler für sich entdeckt. Einige Tage schon, so berichtet Hauseigentümer Carsten Kohring, hätten sie sich gewundert, dass der Behälter mit den Sonnenblumenkernen im Vogelhaus immer so schnell leer gewesen sei. Es kämen zwar vermehrt Meisen, Kleiber und Dompfaffe in ihr Vogelhaus auf der Terrasse, aber so einen großen Hunger hätten sie bei ihnen nicht beobachten können. Nachdem er dann ein Eichhörnchen in unmittelbarer Nähe entdeckt habe, habe er sich auf die Lauer gelegt, berichtet Carsten Kohring. Am späten Nachmittag habe sich dann tatsächlich der Erfolg eingestellt, und er konnte den scheuen „Dieb“ am Vogel-Büffet auf frischer Tat erwischen.