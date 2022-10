An diesem steinernen Handlauf haben sich schon Burgfräuleins und Ritter abgestützt, als sie vor Jahrhunderten im Turm hinaufgestiegen sind. Auf der behutsam restaurierten Burgruine Neudahn gibt es vieles aus früheren Zeiten zu entdecken. Mauerwerk, Zisternen, Reste eines Kamins oder ein vermeintliches Wolfsloch, das aber wohl eher eine Art Durchreiche in die untere Etage war. Auf historischer Entdeckungstour waren dort am Mittwochnachmittag kleine und große RHEINPFALZ-Leser mit Gästeführerin Gabi Martin unterwegs. Bereits auf dem Weg nach oben ließ sie den Hirten „Felix“ aus seiner Zeit erzählen: über Raubritter und Burgherren, das zumeist harte Leben der Bauern, Frauen und Kinder damals. Geschichte begreifbar gemacht – auf einer äußerst unterhaltsamen Reise ins Mittelalter.