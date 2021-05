Selten kommt man Eichhörnchen so nahe wie bei Tanja und Marco Berger in Riedelberg. Rund 15 kranke, verletzte oder einfach von ihren Müttern verlassene Jungtiere hält das Ehepaar derzeit in seiner Auffangstation für hilfsbedürftige Eichhörnchen. Diese kommen von Findern aus Kaiserslautern, Neunkirchen, Dillingen und sogar aus Bad Kreuznach.

Seit 30 Jahren hilft Tanja Berger verletzten oder kranken Eichhörnchen. Mit ihrem Mann Marco päppelt sie die Nagetiere in Riedelberg wieder auf, um sie in die Freiheit zu entlassen. Bei den Bergers leben die Tiere zunächst im Haus in Käfigen, bis zu zwei mal drei Meter groß. Darin wird den Eichhörnchen so viel Natur wie möglich geboten. Sie können über Äste und Zweige klettern, eine Umgebung geboten, die an die freie Natur erinnert. „Das Leben der Eichhörnchen spielt sich überwiegend in der Höhe ab. Deswegen hänge ich Kobeln, in denen sie schlafen, in den Volieren auch oben auf“, erklärt Tanja Berger.

Ein Eichhörnchen fühlt sich auf der Hand federleicht an

Das Ehepaar Berger freut sich über den Besuch der RHEINPFALZ. Es macht das Angebot, einen ihrer Schützlinge in der Hand halten zu dürfen. Federleicht fühlt sich die etwa neun Wochen alte Cindel an. Obwohl Eichhörnchen Fluchttiere sind, bleibt sie eine Zeit lang in der Hand hocken. Bevor Cindel über Arm, Schulter und Rücken das Weite sucht. Weniger aus Angst als aus Langeweile. Tanja Berger verrät, dass Eichhörnchen, wenn sie jung in ihre helfenden Hände geraten, durchaus zutraulich sind. Aber ab einem gewissen Alter, etwa von der zwölften Woche an, gehe der Drang, menschliche Nähe suchen, spürbar zurück. Cindel war mit vier oder fünf Wochen aus dem Kobel gefallen. So nennt man das Nest des Eichhörnchens.

Bevor die Nager wieder in die Freiheit entlassen werden, kommen sie in eine Außenvoliere. „Damit sie sich wieder an die Geräusche der Natur gewöhnen“, erklärt Marco Berger. Einmal in den Wald entlassen, kehren die Eichhörnchen nicht mehr zu ihren Rettern zurück. Marco Berger erzählt, dass gerettete Tiere ihm und seiner Frau ab und an in Freiheit nachblicken. „Aber keines kehrt zu uns zurück.“

Schon Tanja Bergers Opa hat Eichhörnchen aufgepäppelt

Wie kommt man auf die Idee, Eichhörnchen zu retten? „Mein Opa hat schon vor über 30 Jahren in Sondernheim Eichhörnchen gepäppelt. Das haben wir als Enkelkinder natürlich mitgekriegt. Das liegt mir nun im Blut“, erzählt Tanja Berger. Erfahrung beim Päppeln hat sie in einer Notstation für Eichhörnchen in Germersheim gesammelt. Aber: „Wenn es um medizinische Notfälle geht, habe ich die Telefonnummer unseres Vorstandes vom Eichhörnchen-Notruf.“

Es kommt vor, dass sich Finder von Eichhörnchen selbst am Päppeln versuchen. Mit schlimmen Ergebnissen. Eichhörnchen brauchen dringend Aufzuchtmilch. „Auf gar keinen Fall Kuhmilch. Am Ende kommen die Tiere zu uns, sterben in unseren Händen oder müssen vom Tierarzt erlöst werden“, warnt Tanja Berger. Deshalb gilt: „Wenn ein Eichhörnchen verletzt ist, sollte man es sichern. In einem Karton mit Luftlöchern. Und uns direkt anrufen.“

Wie kommen die Eichhörnchen zum Menschen? „Es gab einen Fall, wo ein Eichhörnchen einem Labrador ins Fell gesprungen ist. Die Besitzerin des Hundes hat gleich erkannt, da stimmt irgendwas nicht. Eichhörnchen sind Fluchttiere und haben eine natürliche Scheu vor den Menschen. Wenn die auf einen Menschen zugehen, brauchen sie definitiv Hilfe“, versichert die Mutter dreier Kinder.

Egal, was wann mit einem Eichhörnchen sein sollte. Berger bittet darum, „immer unsere Notrufnummer zu wählen. Das Telefonteam entscheidet dann, was zu tun ist.“ Sind junge Eichhörnchen nur aus dem Nest gefallen, aber ansonsten unverletzt, können sie über einen sogenannten „Mama-Schrei“ wieder der Mutter zugeführt werden. Der wird den Helfern an das Mobiltelefon übersandt. Danach gibt es Anleitungen, wie er anzuwenden ist. Ist das Jungtier nicht verletzt oder unterkühlt, holt die Mutter das Junge in jedem Fall zu sich zurück.

Der „Mama-Schrei“ auf dem Handy kann helfen

Wie oft werden Retter bei solchen Aktionen gebissen? „Es kommt auf das Alter der Eichhörnchen an. Manchmal sind sie aber schon so schwach, dass sie keine Kraft mehr haben, um zu beißen. Bei älteren, erwachsenen Tieren würde ich Handschuhe zum Schutz empfehlen. Oder man kann sie mit einem Handtuch einfangen.“

Zwei Wochen bleiben sie in der Regel in der Riedelberger Rettungsstation in dem Haus, wo das Ehepaar Berger seit etwa eineinhalb Jahren wohnt. Dann geht es in die Voliere nach draußen. Die Auswilderung in den Wald erfolgt demnächst aus einem Gelände, das der örtliche Jäger dem Ehepaar zur Verfügung stellt.

Weitere Unterstützung zur Rettung verletzter Eichhörnchen ist willkommen: „Wir brauchen immer Futterhäuschen und Kobeln, in denen sie schlafen. Die sind schnell verbraucht“, erklärt Tanja Berger.

Info

Den Eichhörnchen-Notruf erreicht man unter Telefon 0700/20020012 und findet ihn im Internet auf eichhoernchen-notruf.com.