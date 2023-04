Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Hotels und andere Beherbergungsbetriebe sind zum zweiten Mal in diesem Jahr geschlossen. Wie sieht die Bilanz aus, und was erwarten die Inhaber für die nahe Zukunft? DIE RHEINPFALZ hat sich in Rodalben umgehört: beim Pfälzerwald-Verein im Hilschberghaus, beim „Grünen Kranz“ und dem „Schokoladengießer“.

Die achtwöchige Schließung im Frühjahr hat der Pfälzerwald-Verein genutzt, um das Hilschberghaus auf Vordermann zu bringen: Die Heizung wurde gereinigt,