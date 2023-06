Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das halbe Dorf war auf den Beinen, als am Montag um die Mittagszeit „Graf Zeppelin“ erwartet wurde. Der Deutsche Kavallerieverband stellte am Jahrestag den Patrouillenritt von Graf Zeppelin vor 151 Jahren nach. Nach etwas Verspätung trabten die Reiter gegen 13 Uhr in die Ortsmitte von Nothweiler.

Alle Reiter saßen in zeitgenössischen bunten Uniformen und mit authentischer Ausrüstung auf ihren Pferden. Französische Kameraden vom Museum Woerth wirkten ebenfalls in bunter Uniform