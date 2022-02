Die Bottenbacher Grillhütte soll um einen Zeltplatz erweitert werden. Dafür sollen nun Fördergelder beantragt werden. Die Diskussion um eine Windschutzplane am neuen Unterstand wurde vertagt.

Die Idee, einen Zeltplatz an der Bottenbacher Grillhütte anzulegen, ist nicht neu. Bereits zur Einweihungsfeier des neuen Unterstandes im Oktober vergangenen Jahres sprach Weber darüber im RHEINPFALZ-Interview. Konkret muss für den neuen Zeltplatz nur der Hang etwas abgetragen und die Fläche begradigt werden, anschließend wird dort Rasen eingesät. Genaue Kosten konnte Weber noch nicht nennen, sie würden sich jedoch im überschaubaren Bereich von 3000 bis 5000 Euro bewegen, so der Bürgermeister. Wie bereits beim Grillhütten-Anbau gilt die Devise, dass so viele Arbeiten wie möglich in Eigenleistung passieren sollen. Das spart Kosten.

Windschutz für Hütte

Der Grillhütten-Anbau soll zudem um Windschutz-Wände erweitert werden. Am Dienstagabend diskutierte der Rat über mehrere Planen, die an den Seitenwänden der Grillhütte angebracht werden könnten. Problem: Die Hütte ist laut Weber fast jedes Wochenende gebucht, dann hinterherzukommen, ob die Planen nach den Feiern ordentlich verstaut worden und vor allem noch intakt sind, sei kaum händelbar. Eine andere Möglichkeit: Schiebeelemente an den Holzunterstand anbauen, die bei schlechtem Wetter zugezogen werden können.

„Wenn ich für jeden Liter Bier, der hier getrunken worden ist, einen Euro bekommen hätte, wäre ich ein reicher Mann", scherzte Weber in seiner Rede zur Einweihung des Grillhütten-Anbaus im vergangenen Herbst. Rund 23.000 Euro hat der Anbau an die Bottenbacher Grillhütte gekostet, 75 Prozent trugen Förderungen aus dem Leader-Topf.