Am 21. März 1945, einem Mittwoch, ging der Krieg in Rieschweiler-Mühlbach zu Ende. Amerikanische Soldaten kamen die Hauptstraße aus Richtung Dellfeld entlang gelaufen, langsam, in Deckung, an den Häusern entlang. Pfarrer Friedrich Barth ging ihnen entgegen. Die Panzersperren im Ort waren geöffnet, und die drei letzten deutschen Soldaten im Ort ergaben sich schließlich kampflos den Amerikanern. Seine Erinnerungen an die letzten Kriegstage hat Friedrich Barth, 1941 bis 1952 Pfarrer in Rieschweiler und Nünschweiler, in einem Buch gesammelt und vor rund 40 Jahren veröffentlicht.

Es war ganz still geworden auf der Straße. Nur ein paar Männer liefen noch hin und her. Ich stand vor dem Pfarrhaus. Plötzlich hörte ich Rufe: „Da unten