Zwei Wochen lang haben sich die Vorschulkinder der katholischen Kindertagesstätte „Haus des Kindes St. Christophorus“ in Lemberg mit der RHEINPFALZ beschäftigt. Dabei ging es nicht nur darum, was und warum etwas in der Zeitung steht, sondern auch, was man Tolles mit so einer Zeitung machen kann.

Die Lemberger Kita bietet ihren Vorschulkindern regelmäßig verschiedene Projekte an. Für das medienpädagogische Projekt „Lesen“ der RHEINPFALZ entschied sich die Einrichtung, weil es sehr vielfältige Angebote für die Kinder bietet, berichteten die Leiterin Maria Baumann.

Zwei Wochen lang haben sich die Vorschulkinder intensiv mit den Inhalten der RHEINPFALZ beschäftigt. Jeden Morgen wurde die Zeitung genau unter die Lupe genommen, für die Kinder gab es immer wieder etwas Neues zu entdecken, jeden Tag boten sich dabei viele neue Sprachanlässe. Der Zeitungsaufbau, die verschiedenen Schriften oder die Gestaltung der Gruß- und Traueranzeigen wurden besprochen, der Wetterbericht oder Sportreportagen wurden verfolgt und von der Erzieherin Petra Weindel, die das Projekt geleitet hat, vorgelesen.

Tolle Sachen aus Zeitungspapier

Dass man mit dem Zeitungspapier tolle Sachen machen kann, fanden die Kinder schnell heraus. Es wurden Malerhüte gefaltet, mit der Zeitung geturnt oder mit zerknüllten Seiten auf den Papierkorb gezielt. So wurden mit diesem Projekt gleichzeitig die motorischen Fähigkeiten und die Kreativität der Kinder gefördert. In einer Ausgabe erkannten die Kinder direkt ein Foto der Lemberger Schutzhütte bei der Langmühle, stolz schnitten sie das Bild aus, um es in eine Mappe zu kleben.

Eine weitere Herausforderung war das Umblättern der Zeitungsseiten. Die RHEINPFALZ wird im sogenannten Rheinischen Format gedruckt, eine Seite ist 35 Zentimeter breit und 51 Zentimenter hoch. Ausgebreitet sind es dann 70 Zentimeter, für Kinder ist das eine beeindruckende Größe. „Es war schön zu sehen, wie schnell dies den Kindern richtig gut gelang“, bemerkte Baumann. Eine besondere Aktion, die den Kindern sehr viel Spaß machte, war das Basteln einer Kamera aus einer Zeitung.

„Uns war wichtig, dass die Kinder eine Tageszeitung kennenlernen, erfahren, was darin steht und dass diese Inhalte auch für sie interessant sind“, erklärte Baumann. Sie zog eine zufriedene Bilanz: Das Projekt fördere das Interesse und den Spaß am Lesen, es zeige den Kindern, wo sie Informationen herbekommen; nicht nur vom Computer, sondern auch aus der Tageszeitung. Kinder und Erzieherinnen seien sich einig, dass jeder durchs Zeitunglesen nicht nur lernen, sondern mit den Seiten auch ganz viel Spaß haben kann.

Für die katholische Kita in Lemberg soll das Lesen der RHEINPFALZ keine einmalige Aktion bleiben. Die Erzieherinnen planen, das Projekt „Lesen“ mit ihren Vorschulkindern zu wiederholen.