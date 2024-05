Am Hornbacher Rathaus stehen manche Autos wochenlang, ohne nur einen Millimeter bewegt zu werden. Daher wird darüber nachgedacht, die Parkzeit zu beschränken.

Bis es allerdings so weit ist, wird noch einige Zeit ins Land ziehen. Laut Stadtbürgermeister Reinhold Hohn soll erst mit den Anwohnern gesprochen werden, bevor der Stadtrat zeitlich befristeten Parkplätzen am Rathaus zu- oder eben nicht zustimmt. Es gebe durchaus auch andere Möglichkeiten, dem Problem entgegenzusteuern. Die Entscheidung über zeitlich befristete Parkplätze hat der Rat vertagt – vorerst. Status quo sei, dass manch Auto wochenlang am Rathaus stehe, ohne bewegt zu werden.