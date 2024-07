Die Zeit ohne Bürgermeister hat in Hettenhausen ein Ende: Am Donnerstag um 19.57 Uhr ernannte der bisherige Beigeordnete Dieter Bastian Klaus Kiefer zum neuen Hettenhauser Bürgermeister.

Zwei Jahre lang hatte Hettenhausen keinen Bürgermeister gehabt. Mit Marcel Bauer wurde auch ein neuer Beigeordneter gewählt. Damit ist die Ortsspitze wieder komplett. Kiefer und Bauer hatten bei der Kommunalwahl im Juni die meisten Stimmen erhalten. Beide haben dies als Auftrag der Bürger verstanden, Verantwortung zu übernehmen. Das tun sie nun an der Ortsspitze, in anderer Funktion schon viele Jahre; als Ratsmitglieder, aber unter anderem auch bei der Feuerwehr. „Hier bist du mein Chef, bei der Feuerwehr bin ich dein Chef“, sagte Bauer lachend zu Kiefer. Denn Bauer ist Wehrführer in Hettenhausen.

Klaus Kiefer ist 56 Jahre alt und Inhaber einer Landmaschinen- und Kfz-Werkstatt in Wallhalben. Bauer, 38 Jahre alt, ist Versicherungsfachmann. Das Büro befindet sich auch in Wallhalben, in einer Bürogemeinschaft mit der Firma Kiefer. „Wir haben also in jedem Fall kurze Wege“, stellten beide fest, dass die Kommunikation künftig wohl kein Problem sein wird.

Dieter Bastian: Nach 15 Jahren Ratsarbeit ist Schluss

Mit klarem Votum wählte der neue Hettenhauser Rat die beiden neuen Amtsträger. Auch zur großen Freude von Dieter Bastian. Der Beigeordnete hatte in Hettenhausen nach dem gesundheitlich bedingten Rücktritt des ehemaligen Bürgermeisters Tobias Woll als Erster Beigeordneter zwei Jahre lang die Geschäfte geführt. Das habe immer gut funktioniert, lobte auch Dirk Kattler von der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben die Zusammenarbeit mit Bastian in den zurückliegenden Jahren. Trotzdem freue man sich auch auf Verwaltungsseite, dass wieder ein Bürgermeister im Amt sei und wieder die vorgesehenen Verhältnisse herrschen.

Mit Freude nahm Bastian seine letzten Amtshandlungen vor. Denn er wusste, dass nach 15 Jahren im Rat, in denen er immer alles für die Gemeinde Hettenhausen getan hat, Schluss sein wird. Bevor er Klaus Kiefer, der im Berufsleben sein Chef ist, als Bürgermeister vereidigte, vereidigte und ernannte er noch die neuen Ratsmitglieder. Der Rat setzt sich etwas anders zusammen. „Drei Neue, ein neuer Alter“, begrüßte Bastian die gewählten Mitglieder des neuen Gremiums, in das in der kommenden Sitzung noch ein weiteres Ratsmitglied nachrücken wird, da Kiefer als gewählter Bürgermeister einen Platz frei macht. Die erste offizielle Amtshandlung Kiefers war die Wahl des Beigeordneten, die zweite Amtshandlung die Verabschiedung langjähriger Ratsmitglieder.