Dass ein Richter sein Mitgefühl gegenüber eines Angeklagten ausdrückt, den er gerade schuldig gesprochen hatte, ist ungewöhnlich. Am Pirmasenser Schöffengericht ist genau das passiert.

„Sie tun mir leid. Sie sind nicht der typische Kunde“ und es sei nicht der Fall, den der Gesetzgeber mit der hohen Strafandrohung sanktionieren wollte, drückte der Vorsitzende des Pirmasenser Schöffengerichts, Alexander Kolb, am Donnerstag sein Mitgefühl gegenüber dem Angeklagten aus, den er gerade wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls schuldig gesprochen hatte.

Der 78-jährige Angeklagte, hatte am 13. Juli 2021 zwei Bekannten eines „Rentnertreffs“ in einem Einkaufsmarkt angeboten, ein ihm gehörendes Hotel in der Südwestpfalz zu besichtigen, da die Hotelzimmer wegen Corona nicht vermietet seien. Der Hotelier fuhr mit dem Paar zum Hotel, zeigte ihnen einige leere Zimmer. Vor einem Zimmer soll er behauptet haben: „Da muss ich noch rein“, er habe aber den Schlüssel vergessen. Deshalb bat er seinen Bekannten, die Tür aufzumachen. Er habe mit dem Fuß dagegen getreten und die Tür sei aufgegangen, sagte der rüstige Rentner vor Gericht. Es habe wie eine Wohnung ausgesehen. Aber er habe damals nicht gewusst, dass es die des Hotelmanagers war, sagte der 76-Jährige. „Ich kenne den Angeklagten als korrekten Menschen. Manchmal ist er etwas durch den Wind“, begründete der Zeuge, warum er keine Zweifel am rechtmäßigen Handeln seines Bekannten hatte.

Weitere Verfahren laufen

Auf einem Servicewagen seien je eine Kaffeemaschine, Ventilator, Minifernseher und ein kleiner Kompressor aus dem Zimmer transportiert worden. An weitere größere Gegenstände aus der vom Manager eingereichten Stehlgutliste erinnerte sich der Zeuge nicht, will sie nicht gesehen haben oder verneinte die Mitnahme. Eine Geldkassette sei leer im Schrank gestanden und an der Wand eine Halterung ohne Fernseher.

Die aus dem Managerzimmer mitgenommenen Sachen habe er aus Ärger und Wut alle in die Mülltonne geworfen. „Es war für mich nichts wert“, die Sachen hätten „ausgesehen wie kaputt beziehungsweise vergammelt“, gab der Angeklagte an. Der Hotelmanager, den er vom Vorbesitzer des Hotels übernommen habe, habe über das Geschäftskonto des Hotels im Internet Sachen für sich bestellt und ihn ausgenutzt, klagte der 78-Jährige. Deshalb sei dem Manager zum Anfang Juli 2021 fristlos gekündigt worden. Derzeit laufe noch ein Arbeitsgerichtsverfahren zwischen ihnen. Er selbst sei nur einmal die Woche ins Hotel gekommen und habe anstehende Dinge mit dem Mann besprochen. Inzwischen suche er nach einem Käufer für das Hotel, aber es würden sich nur obskure Interessenten melden, so der Hotelier.

Mindeststrafe für den Angeklagten

Seine Sachen will der 57-jährige Manager erst Ende Juli 2021 aus dem Hotel geholt und Mitte August 2021 die Schlüssel zurückgegeben haben. Im Internet habe er einen eigenen Account gehabt. Das gehe aber aus den Rechnungen nicht hervor, monierte der Richter. Vielmehr seien Dinge derselben Marke und beim selben Händler gekauft worden wie für das Hotel. Von welchem Geld welche Dinge bezahlt wurden, blieb offen. Im kommenden Monat erwartet den 57-Jährigen vor dem Amtsgericht Pirmasens eine Strafverhandlung.

Das Schöffengericht hielt die aufgebrochene Wohnung des Managers für eine „dauerhaft genutzte Wohnung“ im Sinne des Gesetzes, auch wenn sie sich in einem Hotel befindet. Und er habe gewusst, dass der Raum vom Manager bewohnt werde. Eigenes Eigentum hätte der Angeklagte sicher nicht in den Müll geworfen, meinte der Richter. Das Gericht verurteilte den Hotelier zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr, der gesetzlichen Mindeststrafe, und unterstellte ihn einem Bewährungshelfer. Angesichts der Besonderheiten des Falles, der finanziellen und gesundheitlichen Situation des Mannes verhängte das Gericht weder eine Geld- noch eine Arbeitsauflage. Der Staatsanwalt hatte eine Geldauflage von 1000 Euro gefordert. Der Verteidiger hatte auf Freispruch plädiert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.