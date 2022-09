Zum fünften Mal findet am 17.09. der weltweite Cleanup Day statt. Dabei sammeln Millionen Bürger in fast 200 Ländern am dritten Samstag für zwei Stunden einmal im Jahr Müll ein, der quasi vor ihrer Haustür liegt.

Zum fünften Mal findet am 17. September der weltweite sogenannte Cleanup Day statt. Dabei sammeln Millionen Bürger in fast 200 Ländern einmal im Jahr für zwei Stunden Müll ein, der quasi vor ihrer Haustür liegt. „Auch in der Südwestpfalz wollen wir uns beteiligen. Damit tragen wir aktiv zum Umweltschutz bei, schaffen darüber hinaus mehr Bewusstsein für die Müllproblematik und animieren weitere Mitbürger diesem guten Beispiel zu folgen“, will Landrätin Susanne Ganster zum Umdenken, Müllvermeiden und Sauberhalten sensibilisieren und damit auch den beschlossenen Aktionsplan Klimaschutz des Landkreises vorantreiben. Er deckt sich teils mit Zielen des World Cleanup Days (WCD), an dem im Landkreis Südwestpfalz Vereine, Initiativen und auch einzelne Personen mitmachen sollen. Der bei der Aktion im Landkreis gesammelte Müll kann in der darauf folgenden Wochen kostenfrei unbürokratisch zu den üblichen Öffnungszeiten an den Recyclinghöfen – mit dem Verweis auf den Cleanup Day – abgegeben werden.

Organisiert wird der WCD vom Verein „Let’s Do It! Germany“. Der Dachverein „Let's Do It! World“ begann 2008 in Estland, als 50.000 Menschen zusammenkamen, um das ganze Land in nur fünf Stunden aufzuräumen. Dieser weltweite zivilgesellschaftliche Aktionstag findet jährlich am dritten Samstag im September statt. Während zwei Stunden wird einmal im Jahr weltweit gemeinsam Müll gesammelt. Jedes Jahr gelangen etwa elf Millionen Tonnen Plastik in die Ozeane. 80 Prozent davon gelangen durch unsere Strände und Flüsse in die Meere. Auch in der Südwestpfalz soll Aktionstag eine neue Generation von Verantwortung übernehmenden Menschen unterstützen und verbinden, die bereit sind gemeinsam zu handeln, um nachhaltige Lösungen für eine saubere Zukunft zu finden.

Info

Registriert werden kann jede Aktion auf der Webseite www.worldcleanupday.de. Mit der Suchfunktion auf der Seite kann man sich auch Aktionen anschließen und findet Leitfäden sowie weitere Infos.