Die Kreisvolkshochschule beleuchtet am Freitag, 26. November, von 9.30 bis 12.30 Uhr das Thema Demokratie im Rahmen eines Workshops im vhs-Zentrum Dahn näher.

Die Grundsätze unserer Demokratie werden als fester Bestandteil des Lebens betrachtet. Doch woran lässt sich Demokratie erkennen, wie äußert sie sich und welche Entwicklung hat diese Staatsform durchlebt? Und ist dieser feste Bestandteil des Lebens in Deutschland tatsächlich nicht angreifbar oder in Gefahr?

Auf diese und andere Fragen soll im Rahmen des Workshops näher eingegangen und den Teilnehmern ein Grundverständnis für die Regierungsform in Deutschland vermittelt werden. Es soll aufgezeigt werden, dass Demokratie mehr ist als eine Staatsform, dass sie das Wirken und Zusammenleben der Menschen bestimmt und Freiheit sowie das Recht zu wählen ermöglicht. Daraus ableiten lässt sich aber auch, dass es wichtig ist, dieses Recht wahrzunehmen und für den Fortbestand der Demokratie einzutreten.

Blick auf andere Länder

Zudem soll den Teilnehmern näher gebracht werden, dass in anderen Ländern eine demokratische Staatsform ausgeschlossen wird oder sich die Bürger diese erst erkämpfen müssen. Durch Filmsequenzen wird herausgearbeitet, was Demokratie für die Teilnehmer unterschiedlicher Nationen bedeutet und welchen Stellenwert und welche Bedeutung Demokratie – und auch welche Auswirkungen das Fehlen einer Demokratie – für das Land und für jeden Einzelnen hat. Bezug genommen werden soll in diesem Zusammenhang auch auf die Vorgänge bei der Präsidentschaftswahl in den USA im November 2020.

Vorausgesetzt werden deutsche Sprachkenntnisse auf dem Niveau B1. Die Teilnahme ist kostenlos. Interessierte können sich unter Telefon 06331 809336 oder online anmelden.