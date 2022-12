In Eppenbrunn stehen einige Arbeiten an. Wer sich im Dorf umschaut, wird in der nächsten Zeit Neues entdecken.

„Es laufen die finalen Arbeiten des neuen Gemeinbedarfszentrums“, fasste Bürgermeister Andreas Pein den Stand zusammen. Das Pflaster hat während der Bauarbeiten gelitten und hat sich teilweise abgesenkt. Deshalb wird es erneuert. Günstigster der sechs Bieter ist das Unternehmen Udo Seiler aus Bottenbach (rund 6100 Euro).

Die Firma Reisch Tech aus Röthlein bei Schweinfurt wird eine Stromsäule für den Wohnmobilstellplatz in der Neudorfstraße liefern und installieren. Die Kosten betragen rund 2.700 Euro.

Der ehemalige Schulhof in der Schulstraße erhält eine neue Asphaltdeckschicht. Das Unternehmen Peter Gross erhält den Auftrag für rund 23.500 Euro. Die Arbeiten sollen bei günstigen Wetter möglichst bald über die Bühne gehen.

Der Friedhof erhält zwei neue Holzbänke. Die Eppenbrunner Holzwerkstatt von Peter Hertzler hat das günstigste Angebot abgegeben: 700 Euro für die beiden Bänke.