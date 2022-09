Wer im geplanten Neubaugebiet „Wohnpark Bärenhütte“ in Nünschweiler bauen möchte, darf sich freuen: der Bebauungsplan ist beschlossen, geht jetzt in die Beteiligungsrunde mit den Trägern der öffentliche Belange und der Bürger.

Das Baugebiet wird hinter der früheren Bundeswehrliegenschaft auf der Bärenhütte entstehen, schließt dort ans Dorfgebiet an und rundet dieses ab. Ein privater Erschließungsträger realisiert das Baugebiet. Bauplätze sind auch in Nünschweiler gefragt. Etwa 20.000 Quadratmeter umfasst das Plangebiet.

Der Gemeinderat legte am Dienstag noch einige Eckpunkte für den Bebauungsplan fest. Ausdrücklich verboten werden Schottergärten. Eine Pflicht eine Fotovoltaikanlage auf das Dach zu bauen, besteht nicht. Auch die Empfehlung, das zu tun, wird nicht im Bebauungsplan stehen. Auch dafür fand sich keine Mehrheit im Rat. Den Bauwilligen so wenig Vorschriften wie möglich machen, lautete das Ziel des Rates. Wobei viele Ratsmitglieder davon ausgehen – die sonnige Lage des Baugebietes gibt es her – dass ohnehin so gebaut wird, dass die Bauwilligen so energieautark wie möglich planen. Erlaubt werden alle Formen an Dächern – vom Flachdach über das Walm- und Pultdach bis hin zum Satteldach. Die erlaubte Dachneigung liegt zwischen null und 45 Grad.