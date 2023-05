Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



In Eppenbrunn sollen Stellplätze für Wohnmobile entstehen. Darauf einigte sich der Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag. Außerdem will der Luftkurort prüfen, ob künftig eine Kurtaxe erhoben wird.

Wohnmobilstellplätze sind gefragt, insbesondere seit der Corona-Pandemie, sagte Ortsbürgermeister Andreas Pein. Aktuell gibt es in Eppenbrunn einen Stellplatz unterhalb des Sportplatzes