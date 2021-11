Bechhofen soll einen Wohnmobilstellplatz bekommen. Im Raum stehen drei Stellplätze, allerdings soll das Vorhaben, so der Tenor im Ortsgemeinderat, ins touristische Konzept der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land eingebettet sein.

Der Grundsatzbeschluss im Bechhofer Ortsgemeinderat dazu fiel einstimmig. Die Idee eingebracht hatte die CDU-Fraktion. Im Raum stehen drei Stellplätze nahe der Kläranlage, wo sich die Infrastruktur eines solchen Stellplatzes – Wasserver- und

-entsorgung – gut realisieren ließe. Zudem, so Ortschef Paul Sefrin (CDU), sei der Herzog-Carl-August-Wanderweg nicht weit weg.

Matthias Roos (CDU) sagte, dass seine Fraktion, die den Antrag eingebracht hatte, in der Sache „offen“ sei. „Gibt das der Haushalt her?“, gab Ernst Klein (SPD) zu Bedenken, der auf Vorhaben wie Radweg und Arbeiten am Friedhof verwies, für seine Fraktion der Idee aber grundsätzlich zustimmte. Tim Scherer (Grüne) begrüßte die Idee und sah die Wohnmobilstellplätze als Teil eines touristischen Konzepts. Der Beigeordnete Achim Scherer (SPD) möchte das Vorhaben eingebettet in die touristischen Überlegungen der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land wissen.