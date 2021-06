Wer am Gelände der Firma G & G Preißer vorbeifährt, sieht Gewässerflächen, Störche und etliche Wasservögel, die sich hier wohl fühlen. Die Anlagen dienen der Entwässerung des Geländes. Die Böden dort haben allerdings schlechte Versickerungswerte, sodass nun, wenn Preißer erweitert und die Progroup AG baut, neue Lösungen gefunden werden müssen, um das Oberflächenwasser abzuleiten. Der Werksausschuss der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben hat kürzlich Bürgermeister Thomas Peifer ermächtigt, einen Erschließungsvertrag mit den beiden Firmen abzuschließen, die die neuen Entwässerungseinrichtungen im Zuge der anstehenden Baumaßnahmen errichten werden.

Das Oberflächenwasser wird künftig in den Vorfluter Fehrbach-Quelle eingeleitet, erläuterte Werkleiter Joachim Becker. Mit der oberen Wasserbehörde, der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD) wurde das abgesprochen. Beide Firmen werden zunächst auf ihrem Gelände Rückhaltevolumen schaffen, damit das Oberflächenwasser gedrosselt durch eine zu bauende Leitung zunächst unter der L474 bis zum Mitfahrerparkplatz und anschließend unter der B10 hindurch in den Vorfluter geleitet wird. Maximal bis zu 40 Liter pro Sekunde können in den Vorfluter eingeleitet werden. Wenn die Anlagen gebaut und mängelfrei abgenommen sind, gehen sie ins Eigentum der Verbandsgemeindewerke über. Die Baukosten tragen die Erschließungsträger. Dafür müssen Preißer und Progroup keine einmaligen Beiträge zur Niederschlagwasserbeseitigung bezahlen. Wiederkehrende Beiträge werden in den folgenden Jahren allerdings fällig. Die Werke kalkulieren im Schnitt mit 20.000 Euro pro Jahr.

Das Schmutzwasser, das durch die neuen Bauten anfällt, wird über die frühere Kläranlage Petersberg zur Kläranlage in Rodalben geleitet und dort gereinigt, wie das übrige Petersberger Abwasser auch. Pro Firma, erläuterte Becker, wird eine Schmutzwassermenge von etwa 800 sogenannten Einwohnergleichwerten erwartet – was der Abwassermenge eines kleinen Dorfes entspricht. Das werde noch genau berechnet. Die Werke in Rodalben haben signalisiert, dass sie die Kapazität haben und auch technisch in der Lage sind, diese zusätzliche Wassermenge aufzunehmen und zu verarbeiten. Der aktuelle Vertrag zwischen den Verbandsgemeinden Thaleischweiler-Wallhalben und Rodalben gehe von einer Schmutzwassermenge von 1000 Einwohnergleichwerten aus, die in Rodalben bearbeitet wird. „Das wird bei Weitem nicht ausreichen“, sagte Becker. Wenn die genauen Zahlen vorliegen, werde der Vertrag angepasst.