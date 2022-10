Nach vier Jahren gibt es in Herschberg endlich wieder einen Landmarkt: Am Sonntag beteiligen sich zehn Vereine und 30 Marktbeschicker an der Neuauflage.

Die Marktgräfin Sickinger Land Jasmin Klein eröffnet den Herschberger Landmarkt am Sonntag um 11 Uhr mit dem Fassanstich. Die Gruppe Moos IX begleitet sie mit Blasmusik. Bürgermeister Andreas Schneider, der auch Vorsitzender des Vereinsrings ist, zeigt sich stolz auf die große Beteiligung der örtlichen Vereine. Es gibt Grumbeere vom Kartoffelhof in Herschberg, zudem Obst und Gemüse, Brot, Honig, Liköre, Konfitüren und Käse. Stöbern können die Marktbesucher bei Ständen mit Schmuck, Holzarbeiten, Wolle, Kerzen und Handgestricktem. Am Rande des Festplatzes gibt es Oldtimer-Bulldogs zu sehen.

Die Vereine kochen Pfälzer Spezialitäten wie Hooriche mit Specksoße und Flammkuchen. Die Landfrauen bauen ein großes Kuchenbüfett auf. Für die Jüngsten gibt es Kinderschminken, einen Luftballon-Clown und eine Zauberschau.

Die lange Pause wurde bedingt durch den zweijährigen Rhythmus des Festes und die durch die Corona-Pandemie verursachte Absage beim letzten Mal. Schon 1981 feierten die Herschberger eines der erste Dorffeste in der Region, aus dem sich der Landmarkt entwickelte.

Ursprünglich sollte der Landmarkt wieder in der Ortsmitte stattfinden, wenn die Kanalarbeiten in der Thaleischweiler Straße rechtzeitig zum Ende gekommen wären. Auf dem Freizeitgelände rund um die Bürgerhalle wurde aber schon früher das Dorffest gefeiert, dort findet nun auch der Landmarkt seinen Platz.