Auf dem Maientalerhof gehen Sylvia und Peter Lauer neue Wege. Sie setzen auf Direktvermarktung und Bauerhofpädagogik. So können Kinder hier die Naturkreisläufe ebenso erfahren wie das Leben auf dem Bauernhof.

Großsteinhausen. Ein Verkaufshäuschen für Eier und Nudeln, Milch, Joghurt, Honig und Dosenwurst in Selbstbedienung, ein Angebot für Bauernhofpädagogik: der Maientalerhof geht neue Wege, um Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft zu vermitteln. Dazu gehören auch Blühstreifen an Feldrändern und die Zusammenarbeit mit Partnerbetrieben.

„Nein, Bauernhofpädagogik bringt nicht den Kühen Lesen bei oder den Hühnern Schreiben“, lacht Sylvia Lauer. Vielmehr mache sie Naturkreisläufe ebenso erfahrbar wie den Bauernhof selbst, mit dessen engem Band zur Natur. „Spielerisch, ohne erhobenen Zeigefinger“, erklärt die Bäuerin, die 2017 eine Ausbildung zur Bauernhofpädagogin absolvierte.

Konkret lässt sie Kinder Raps, Weizen und Mais in Fühlboxen ertasten, zeigt Jugendlichen, wie man die Feldkrume mit Hacken lockert, welche Insekten in der Region vorkommen und wie man Kartoffelkäfer sammelt. Oder wie man Getreide zerkleinert, welche Mehle es gibt und welches Brot man daraus backen kann – selbstredend mit Verkostung. „Angebote habe ich für alle Altersgruppen zwischen zwei und 16“, so Sylvia Lauer. Zwar sei die Nachfrage in der Corona-Situation zurückgegangen. Kindergarten-, Schüler- und Jugendgruppen kämen aber aus der ganzen Umgebung, auch aus Zweibrücken. „Und vielleicht steigt zukünftig eine Waldpädagogin mit ins Boot“, zeigt die zweifache Mutter eine Perspektive für neue Zusammenarbeit auf.

Sein Einkommen erwirtschaftet der 165 Hektar große Betrieb jedoch durch Produktion und Verkauf von Lebensmitteln – und das sind vor allem Eier, Getreide und Fleisch. „Wir haben unsere 80 Milchkühe ganz abgeschafft“, sagt Hofbetreiber Peter Lauer. Zu groß sei die Abhängigkeit vom Milchpreis gewesen, zu ungewiss der Ertrag immer größerer Investitionen. „Wir wollten uns breiter aufstellen“, spricht Lauer das Konzept an, bei dem Direktvermarktung einen wesentlichen Pfeiler bildet.

In zwei mobilen Hühnerställen leben fast 800 Hühner, auf 60 Hektar Dauergrünland grast eine derzeit 20 Tiere und einen Zuchtbullen umfassende Mutterkuh-Herde der Rasse Angus. Auf den restlichen Flächen baut die Familie Weizen, Gerste und Mais an, aber auch Luzerne, Körnererbsen – und Stangenbohnen in Kombination mit Mais. Etwa fünf Hektar bleiben Blühstreifen vorbehalten, auf die Peter Lauer großen Wert legt.

Beim Direktverkauf – der bislang weniger als ein Drittel der Einnahmen ausmacht – stehen die Eier ganz vorn. Werbeträger sind die Hühner selbst, die sich frei um die Ställe herum bewegen. Kunden kommen aus dem Ort, aber auch aus Vinningen, Zweibrücken und dem französischen Grenzland; größere Abnehmer sind zwei Gastronomen und der Cap-Markt in Zweibrücken. Im selbst am Wochenende ganztägig geöffneten Verkaufshäuschen gibt es zudem Milch und Joghurt. Lieferant ist hier der Kahlenbergerhof aus Breitfurt, auf dem im Gegenzug Eier vom Maientalerhof verkauft werden.

Wer auch zu Feiertagen versorgt sein will, kann ein Eier-Abo abschließen und erhält als Dank eine kleine Prämie. In Form von Eiernudeln oder einem Suppenhuhn.

„Ja, auch das Schlachten gehört zur bäuerlichen Tierhaltung“, sagt Peter Lauer. Außer den Hühnern sei bislang ein Ochse in Zehn-Kilo-Anteilen verkauft worden. Bei großer Nachfrage, wie das Ehepaar Lauer versichert. Verwertet werde alles; es gebe nicht nur Steak und Hackfleisch – und gerade das sei für ihre Kunden die Herausforderung: „Wir haben Bilder bekommen, von Tafelspitz oder Rindfleisch mit Meerrettich. Da leben alte Rezepte wieder auf“, zeigen sich die Erzeuger begeistert. Und hegen die Erwartung, dass der bewusste Umgang mit Nahrungsmitteln und mit ihrer Entstehung auch nach der Corona-verordneten Küchen-Zeit anhält.