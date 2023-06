Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein wichtiger formeller Schritt zur Schaffung von 30 Wohnmobilstellplätzen in zentraler Ortslage ist gemacht. Der Gemeinderat Hinterweidenthal hat in seiner Sitzung am Donnerstag den Bebauungsplan „Industriegebiet Kaltenbach beschlossen.

Der Hinterweidenthaler Unternehmer Ralph Pavlitzek ist Bauherr und Eigentümer eines rund 1,3 Hektar großen Areals auf dem ehemaligen Gelände des Sägewerks WPH. Die Stellplätze sollen