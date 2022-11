Immer wieder fragen Leute nach Bauplätzen in Rieschweiler-Mühlbach. Doch es gibt keine. Das soll sich ändern.

Rieschweiler-Mühlbach soll größer werden. Wo genau, das steht noch nicht fest. Im Gespräch sind drei Flächen der Doppelgemeinde, auf denen womöglich neue Häuser gebaut werden könnten, zwei in Rieschweiler, eine in Höhmühlbach. Eine Entscheidung steht noch vor Weihnachten ins Haus.

„Zu der Thematik Neubaugebiet haben wir uns schon länger Gedanken gemacht.“ Für Rieschweiler-Mühlbachs Bürgermeister Peter Roschy (SPD) und seinen Ortsgemeinderat, der am Montag (19 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus im Ortsteil Höhmühlbach) tagt, ist das Thema nichts Neues, es wurde systematisch angegangen. Zunächst sei die Verwaltung kontaktiert worden, es wurde geprüft, wo ein Neubaugebiet theoretisch entstehen könnte. Neun Vorschläge wurden von der Verwaltung gemacht, ein Ingenieurbüro habe dann alles geprüft und die drei am besten geeigneten Flächen herausgesucht. „Die werden dem Rat noch einmal vorgestellt und diskutiert“, sagt Roschy. Zwei der drei Flächen liegen im Ortsteil Rieschweiler: oberhalb des Netto-Marktes am Ortsausgang in Richtung Dellfeld und oberhalb der Straße „Auf der Höhe“ unweit des Friedhofes. Ebenfalls für geeignet erachtet wurde die Fläche hinter der Kindertagesstätte, grob gesprochen eine Verlängerung der Schulstraße in Höhmühlbach.

„20 Bauplätze wären nicht schlecht“

In den vergangenen Jahren haben immer wieder Bauwillige bei Roschy angeläutet. Mehr als ein Dutzend Familien seien es gewesen, berichtet der Bürgermeister, denen er aber bisher nichts habe anbieten können. Mit einem Neubaugebiet könne nun längerfristig geplant werden. „20 Bauplätze wären nicht schlecht“, findet Roschy, auch wenn er weiß, dass Bauherrn jüngst eher zurückhaltend agierten, weil Bauen teurer geworden ist.

Die Entscheidung, wo das Baugebiet hinkommen soll, fällt, wenn es nach Roschy geht, noch nicht sofort. „Ich denke, dass wir am Montag keine Entscheidung fassen. Das Thema soll jeder mit nach Hause nehmen und sich noch einmal durch den Kopf gehen lassen.“ Vor Weihnachten stehe eine letzte Sitzung 2022 auf dem Programm. Da sei immer noch Zeit für eine konkrete Entscheidung.