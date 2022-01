Ein Problem, das im Rumbacher Gemeindewald vermehrt auftaucht, ist die Ausbreitung der Kermesbeere.

„Wir haben schon viele Pflanzen ausgegraben und hatten im Sommer auch schon zwei Tage lang Mitarbeiter der Kirchbergwerkstatt engagiert, um die Ausbreitung in den Griff zu bekommen“ erläutert Försterin Bettina Weber. In diesem Jahr sind sogar vier Tage Einsatz geplant. „Wo die Kermesbeere sich ausbreitet, bleibt kein Platz mehr für einheimische Pflanzen“, sagt Weber. Ihre große Bitte geht an die Privatwaldbesitzer, sich auf ihrer Fläche auch darum zu kümmern, aber auch an die Bevölkerung. „Wer eine sieht, tut gut daran, sie auszugraben, bevor die Beeren sich entwickeln, und die Pflanze im Restmüll zu entsorgen“, so Weber. Die Kermesbeere breitet sich vor allem auf Offenstellen aus, „und nach ein paar Jahren wächst dort kein Wald mehr, sondern nur noch die Beere“.

Die mehrjährige, schnellwachsende Staude gilt als invasive Pflanze, die ursprünglich in Amerika beheimatet war. Sie kann bis zu drei Metern hoch werden und treibt im späten Frühjahr mit kahlen grünen oder rötlichen Stängeln aus, die sich später mehrfach teilen können. Die Blätter sind bis zu 40 Zentimeter groß und glänzend. Die Blütentraube wird bis zu 30 Zentimeter lang. Ab August entwickeln sich daraus tiefschwarze beerenartige Früchte. Die Wurzeln haben eine rübenförmige Grundform, die sich bei alten Pflanzen mehrere Meter mit „Tentakeln“ ausbreiten können. Die Wurzeln produzieren Stoffe, die die Ansiedlung von anderen Pflanzen im Umkreis der Kermesbeere verhindern. Siedelt sich die Kermesbeere an, gibt es somit keine natürliche Verjüngung des Waldes mehr.