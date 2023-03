Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Dietrichingen ist seit Donnerstagabend das elfte Dorf in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land, das ein Neubaugebiet ausweisen will. Der Gemeinderat stimmte einstimmig dafür, auf der Wiese zwischen Feld- und Flurstraße ein Baugebiet auszuarbeiten.

„Wenn Dietrichingen sich weiterentwickeln will, braucht man Bauplätze“, so die eindringlichen Worte des Verbandsbürgermeisters Björn Bernhard am Donnerstagabend. Bürgermeisterin