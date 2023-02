In Bechhofen sollen Wohnmobilstellplätze entstehen, gute Voraussetzungen seien an mehreren Standorten gegeben. Dadurch könnte sich das Dorf touristisch attraktiver machen.

Bechhofen denkt seit 2021 darüber nach, seine touristische Attraktivität mithilfe eines oder mehrerer Wohnmobilstellplätze zu steigern. Ideen ist auch, sich mit einem solchen Stellplatz dem Tourismuskonzept der Verbandsgemeinde anzuschließen. Auch im Zukunftscheck Dorf mit Bürgerbeteiligung , der in der Vorwoche begonnen hat, könnten solche Stellplätze eine Rolle spielen.

Um sich einen Überblick über Chancen und Möglichkeiten hieraus zu verschaffen, hatte der Gemeinderat die Regio Tourismus Marketing GmbH um ein Konzept gebeten, das deren Geschäftsführer Bernhard Mosandl jetzt vorgestellt hat. Demnach stehen bundesweit 1,723 Millionen Campingfahrzeugen derzeit lediglich 290.000 Stellplätze zur Verfügung. Im Gegensatz zur Pauschalreise sei der Markt für den Reisemobiltourismus auch während der Coronaphase gewachsen. Dieser Trend sei ungebrochen, Urlaub in Deutschland wieder modern.

Wirtschaftskraft nicht zu unterschätzen

Bechhofen könnte hiervon profitieren. Die Wirtschaftskraft, die Reisemobiltouristen haben, sei nicht zu unterschätzen. Durchschnittlich geben sie vor Ort 50 Euro pro Person aus. Verteilt werde die Summe auf den Standplatz, die Verpflegung, den Einkauf von Waren und auf sonstige Dienstleistungen; bei einer Aufenthaltsdauer von jeweils ein bis drei Tagen. Durchschnittlich würde jeder Stellplatz an 65 Tagen im Jahr belegt.

Mosandl hat vier Plätze in Augenschein genommen und hält alle für geeignet, jeder sei gut anfahrbar. Jeweils einen Platz könne er sich im Lambsbachtal bei der Kläranlage und am Friedhof vorstellen. Wobei im Lambsbachtal ein Handynetz nicht durchgängig zu gewährleisten sei. Das mache den Platz aber – bei entsprechender Werbung – für eine bestimmte Personengruppe attraktiv. Auch am Friedhof sei ein Stellplatz möglich. Beerdigungen seien für Anreisende kein störender Effekt. Denn der Reisemobilgast komme in der Regel zwischen 17 und 10 Uhr an seinen Platz und sei tagsüber unterwegs, beispielsweise mit dem Fahrrad in der Region. Christa Kohler, Vorsitzende des Kneippvereins, fürchtet allerdings, dass der Platz an der Anlage eher schwer anzufahren sei, weil er nicht asphaltiert ist – eine Sorge, die Mosandl nicht teilt. Er sieht sogar die Möglichkeit, hier zwei Stellplätze anzulegen, wenn man eine Schranke in Richtung Kneippanlage zehn Meter weiter nach hinten versetzt.

Kosten halten sich in Grenzen

Am Sportplatz, an einer Einbuchtung gegenüber der neuen Kunstrasenanlage, seien sogar vier Plätze möglich. Gäste könnten dann die Gastronomie im Sportheim benutzen und eventuell die sanitären Anlagen der Sportler. Sowohl der TuS Bechhofen als auch der Tennisclub müssten hierzu mit ins Boot geholt werden. Ernst Klein (SPD) schlug vor, in die Erwägungen für einen Stellplatz noch den kleinen Friedhofspark an der Ecke zur Uhlandstraße in Erwägung zu ziehen. Vorteil: „Dort steht schon ein Stromkasten.“

Die Kosten für die Umsetzung der Pläne halten sich in Grenzen. Sollte Bechhofen vier Stellplätze am Sportplatz erstellen, dann könne man die vier hierfür notwendigen Stromsäulen schon für 3500 Euro netto anschaffen. Die Gemeinde könne mit nur einem Reisemobilstellplatz beginnen und schauen, wie sich die Lage vor Ort entwickelt, schlug Mosandl vor. Eine Umsetzung entsprechender Pläne hält er schon bis Pfingsten für möglich. Besonders der Sportplatz und das Lambsbachtal seien als Standort für Reisemobiltouristen attraktiv.