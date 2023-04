Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Novemberhilfe und Co. sind gut bekannt, inklusive der Probleme damit. Doch der Staat öffnet nicht nur in Krisen die Kassen für Unternehmen. Landesmittel fließen etwa stetig in strukturschwache Regionen. Davon profitiert auch die Südwestpfalz. Allein aus dem GRW-Programm kamen 2019 im Kreis rund 2,4 Millionen Euro an, sechs Millionen in Pirmasens.

Corona bestimmt auch ihr Tagesgeschäft. Wenn Miriam Heinrich, Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung des Landkreises, mit Unternehmern spricht, stehen deren Sorgen ganz oben.