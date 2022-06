Der Reifenberger Dorfplatz könnte umgestaltet werden. Wie viel das kostet, das hängt ganz davon ab, für welche Art Sanierung der Rat sich am Mittwochabend (19 Uhr, Anbau Dorfgemeinschaftshaus) entscheidet.

Der Dorfplatz, so Bürgermeister Pirmin Zimmer, hat durchaus Verbesserungspotential. Bislang wurde der Platz in der Ortsmitte stiefmütterlich behandelt. Ein ortsansässiger Garten- und Landschaftsplaner, so Zimmer, habe sich nun jedoch der Aufgabe der Umgestaltung des Platzes angenommen. Dem Rat will er am Mittwochabend seine Ideen vorstellen und diese mit Wünschen des Gemeinderates verarbeiten. „Wir stehen hier aber definitiv noch ganz am Anfang“, kommentiert Zimmer die geplante Dorfplatz-Sanierung.

Zudem geht es um die Erweiterung des Reifenberger Kindergartens. Wie berichtet soll das bestehende Gebäude mit einem Anbau in Modulbauweise von bislang 30 auf 45 Kindergartenplätze erweitert werden. Zimmer rechnet mit dem Eintreffen der Baugenehmigung noch in dieser Woche. Wenn alles nach Plan läuft, können die ersten Bauaufträge Ende August bis Anfang September vergeben werden. Allgemein sei das Ziel, dass der Anbau zum Start des Kindergartenjahres 2023/2024 in Betrieb geht. Allerdings rechnet Zimmer mit steigenden Kosten. Vorteil: Die Kostenschätzung im Haushalt (820.000 Euro) sei besonders großzügig formuliert, könnte also wenn es gut läuft die steigenden Baupreise auffangen.