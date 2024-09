Die Küche im katholischen Pfarrheim in Wiesbach könnte demnächst ihr Gesicht nachhaltig verändern. Der Verbandsgemeinderat Zweibrücken-Land sprach sich einstimmig dafür aus, das Projekt zu unterstützen. Auf Sicht könnte das Gebäude eine Profiküche erhalten.

Bürgermeister Björn Bernhard ( CDU) warb dafür, die Küche in dem von der Ortsgemeinde übernommenen, ehemaligen katholischen Pfarrheim in naher Zukunft aufzurüsten. So könnte in der Küche bald Essen für die Kinder der Kindertagesstätte und der Grundschule im Ort zubereitet werden. Das wären täglich mehr als 100 Essen, führte Bernhard aus, der das Ganze „ein Pilotprojekt“ nannte und dafür gerne einen Grundsatzbeschluss haben wollte. „So können Kinder auch an gesundes Essen herangeführt werden“, sagte Bernhard.

Bernd Kipp (UWG) stellte Kosten von rund 100.000 Euro für eine Profi-Küche in den Raum, dies seien Erfahrungswerte aus der Küche im Bürgerhaus in Althornbach. Volker Schmitt (FDP) und Eva Lauer (SPD) sowie Nadine Brinette (CDU) fanden die Idee gut und befürworteten den Grundsatzbeschluss, der schlussendlich auch einstimmig fiel.