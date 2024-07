Am Montag, 15. Juli, 18 Uhr, tagt zum ersten Mal der neue Käshofer Gemeinderat.

Nach Egon Gilberts Tod wurde Angela Schneider-Gabriel in Käshofen zur Bürgermeisterin gewählt. Neben ihr rücken drei weitere neue Mitglieder in den Rat. Das sind Joshua Vollmar, Jens Weber und Christian Gabriel. Wiedergewählt wurden Walter Hüther, Dieter Schmitt, Herbert Blinn, Andrea Beck, Andreas Schumacher, Gerd Müller, Bernd Grimm, Mathias Schneider und Bernd Hofer. Beigeordneter ist noch Klaus Köhler. Dieses Amt wird allerdings am Montagabend neu gewählt. Theoretisch könnte das wieder Köhler werden, denn Beigeordneter kann auch ein Nicht-Ratsmitglied sein.

Zu ihren wichtigsten Zielen zu Beginn ihrer Amtsperiode möchte sich die neue Bürgermeisterin derzeit noch nicht äußern.