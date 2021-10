Die geplante Bottenbacher Freiflächen-Photovoltaikanlage im Westen des Dorfes könnte doch kleiner werden als ursprünglich geplant. Laut RHEINPFALZ-Informationen gibt es Probleme, wie der von der Sonne erzeugte Strom überhaupt ins Netz eingespeist werden soll. Ortsbürgermeister Klaus Weber fände eine kleinere Anlage ohnehin besser fürs Ortsbild.

Im Ort, so Weber, können nur vier Megawatt Strom ins öffentliche Netz eingespeist werden. Soll die Anlage größer sein, womöglich sogar zehn bis zwölf Megawatt produzieren, muss ein Kabel zum Umspannpunkt bei Vinningen gelegt werden. Anfang Juli machte die Itzehoer Energiegenossenschaft Prokon ihre Pläne im Gemeinderat öffentlich, westlich von Bottenbach eine Solarstromanlage zu bauen. Bis zu 16 Hektar gab Prokon als mögliche Größe an. Und schon damals stand zur Debatte, wo der Strom überhaupt ins Netz eingespeist werden könnte.

Das Problem: Da auch bei Großsteinhausen eine Freiflächen-Photovoltaikanlage geplant ist und deren möglicher Einspeisepunkt ebenfalls bei Bottenbach liegt, kann es zu Konkurrenz beider Anlagen kommen. Nur eine Anlage, so Weber, kann ihren Strom einspeisen, frei nach dem Motto: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.

Die Anlage bei Großsteinhausen soll von der Remagener Firma Sunance gebaut und betrieben werden. Größe: Bis zu zwölf Hektar insgesamt, aufgeteilt auf zwei Flächen von je sechs Hektar. Feist erklärte damals gegenüber der RHEINPFALZ, dass eine Solarstrom-Anlage dieser Größenordnung rund sechs Millionen Kilowattstunden pro Jahr erzeugen. Umgerechnet: Wenn ein Vier-Personen-Haushalt durchschnittlich rund 4000 Kilowattstunden im Jahr verbraucht, kann man mit der zwölf Hektar großen Anlage 3000 Haushalte ein Jahr lang versorgen. Oder einer könnte sich 1370 Jahre lang ununterbrochen die Haare föhnen. Bei rund 30 Cent pro Kilowattstunden würden über 3,5 Millionen Euro im Jahr erwirtschaftet.

Kabel bis nach Vinningen?

Wo der Strom eingespeist wird, hat jedoch einen gewaltigen Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit der Bottenbacher Photovoltaikanlage: Wird sie kleiner, produziert nur eine Leistung von vier Megawatt und der Strom wird in Bottenbach eingespeist, dann rentiert sich die Anlage. Muss aber das Kabel bis Vinningen gelegt werden, rentiert sich laut Weber nur eine größere Anlage.

Bereits in der Gemeinderatssitzung Anfang Juli äußerte Weber sich kritisch gegenüber einer fast 16 Hektar großen Anlage, die zwölf Megawatt Leistung hat und aus rund 31.000 einzelnen Solarmodulen besteht. Und auch am Freitag sagte Weber auf Anfrage der RHEINPFALZ, dass eine so große Anlage das Ortsbild Bottenbachs enorm beeinträchtige. Der Bürgermeister spricht sich vielmehr für eine kleine Anlage aus. In puncto Finanzen würde Bottenbach indes von der Solarstromanlage profitieren, nämlich über die Gewerbesteuer. Zudem wäre der Bau für die Gemeinde komplett kostenfrei.