Cannabis rauchen ist legal und in Biergärten darf in der Regel auch geraucht werden. Warum also nicht auch einen Joint nach dem Brathähnchen mit Bier auf der Terrasse von Kuchems Brauhaus rauchen? „Der Konsum von Cannabis ist hier verboten“ gilt jedoch nicht nur auf der Brauhaus-Terrasse. Andere haben sich noch gar keine Gedanken gemacht, wie zu reagieren wäre.

Tom Memmer vom Beckenhof reagiert verwundert auf die Anfrage, ob dort geraucht werden darf: „Wir sind doch ein Biergarten und kein Cannabisgarten“, stellt der Gastronom klar, was