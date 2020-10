„Hat da jemand in die Glaskugel geschaut?“ – sprich: Ist die Anzahl neu gemeldeter Corona-Infektionen etwa frei erfunden? Solche Vorwürfe aus dem Kreis derer, die die Corona-Pandemie für eine Verschwörung halten, gibt es immer wieder mal, wenn wir über Neuinfektionen berichten. Doch auch wer nicht grundsätzlich an der Existenz oder der Gefährlichkeit des Virus zweifelt, kommt bisweilen ins Schleudern. Kursieren doch an verschiedenen Stellen unterschiedliche Angaben über die Anzahl der Neuinfektionen für ein und denselben Tag. Auch wir in der Redaktion fragen uns: Wie kommt es dazu? Und auf welche Daten greifen wir für unsere Berichterstattung zurück?

Die Labore, die die Corona-Tests auswerten, melden die Ergebnisse an das Gesundheitsamt des Landkreises, das neben der Südwestpfalz auch für Zweibrücken und Pirmasens zuständig ist. Von der Kreisverwaltung erhalten wir dann täglich eine Meldung über die bestätigten Neuinfektionen. Daraus geht hervor, aus welchen Verbandsgemeinden oder Städten die positiv Getesteten kommen und wie sie sich vermutlich angesteckt haben. So weit so gut. Gleichzeitig veröffentlicht allerdings das Landesuntersuchungsamt (Lua) täglich gegen 14 Uhr ebenfalls die Anzahl der Neuinfektionen für die rheinland-pfälzischen Landkreise und kreisfreien Städte. Dabei stützt sich die Behörde auf die Fallzahlen, die die Gesundheitsämter übermitteln. Dennoch gibt es Abweichungen. Ein Beispiel: Für Mittwoch hatte der Landkreis elf Neuinfektionen gemeldet, das Lua nur neun. Kerstin Stiefel, die Pressesprecherin des Amtes, erklärt auf RHEINPFALZ-Nachfrage, dass es aus ganz verschiedenen Gründen zu Unterschieden kommen kann. Die einfachste Erklärung: Nicht immer kommen die Meldungen der Gesundheitsämter rechtzeitig, damit die neuesten Zahlen noch Eingang in die tägliche Veröffentlichung der Behörde finden. Nicht selten hinkt das Lua also einen Tag hinterher. Hin und wieder melden Gesundheitsämter Infektionen auch nach. Oder bei der Meldung wurde vergessen, ein Häkchen beim Feld „laborbestätigt“ zu setzen. Damit versichern die Gesundheitsämter laut Stiefel, dass das Testergebnis von einem zertifizierten Labor nachgewiesen wurde. Fehlt der Haken, tauchen die Fälle bis zur Bestätigung zunächst nicht in der Statistik auf. „Diese Fälle gehen aber nicht verloren“, macht Stiefel deutlich. Es dauert jedoch länger, bis sie Eingang in die Statistik finden.

Das Gesundheitsamt Südwestpfalz meldet die Neuinfektionen laut Kreissprecher André Schattner einmal am Tag, meist um die Mittagszeit. Nur Ergebnisse von Abstrichtests (PCR) finden Eingang in die Meldung, Schnelltests geben zwar Hinweise auf eine Infektion, sind allerdings nicht genau genug, um als Nachweis zu gelten.

Dass die Kreis- in der Regel aktueller als die Landesdaten sind, ist zunächst in vielen Fällen folgenlos. Der Unterschied wird aber dann ausschlaggebend, wenn die Anzahl der Infektionen eines Kreises oder einer Stadt an der Schwelle zu einer Warnstufe oder gar zum Risikogebiet liegen. Denn das Landesuntersuchungsamt nimmt die Einstufung vor und greift dabei auf die eigenen Daten zurück. So wurde der Kreis Südwestpfalz vom Lua mit einem Sieben-Tages-Inzidenzwert von rund 45 Infektionen auf 100.000 Einwohner am Donnerstag in die Warnstufe orange eingestuft. Beim Kreis geht man aber davon aus, dass einige gemeldete Fälle noch nicht in die Statistik des Lua eingeflossen waren. Denn nach eigener Hochrechnung der Kreisverwaltung müsste die Südwestpfalz bereits Risikogebiet sein.

Da die Daten des Kreises nach unserer Einschätzung das aktuelle Infektionsgeschehen am besten wiedergeben, greifen wir in unserer täglichen Berichterstattung bisher auf diese Zahlen zurück. Und wir versuchen zu erklären, warum die Anzahl der Neuinfektionen und die gerade geltende Warnstufe nicht immer zusammenpassen.

Am Freitag haben Land und Kreis in der Taskforce ihre Zahlen abgeglichen: Laut Landrätin Susanne Ganster wurden die Unterschiede bereinigt. Künftig soll das Land jeden Tag die aktuellen Daten in seiner Statistik aufführen.