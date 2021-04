Windräder im Stausteiner Wald sorgen auch in Bottenbach für Verdruss. Die drei Anlagen, die Prokon 2018 südlich des Ortes auf Kröpper Gemarkung nahe der französischen Grenze in Betrieb nahm, rufen regelmäßige Beschwerden hervor. „Sie liegen in der Hauptwindrichtung. Die hört man insbesondere im Neubaugebiet auch durch geschlossene Fenster“, sagt Bürgermeister Klaus Weber. „Gerade im Winter, wenn die Anlagen unter Volllast laufen und die Vegetation nicht da ist, gibt es viele Beschwerden, insbesondere aus dem Neubaugebiet“, weiß er.

Weber hat in der Sitzung des Verbandsgemeinderates als eines von zwei Ratsmitgliedern gegen die Änderung des Flächennutzungsplans gestimmt. „Durch die drei Windräder kommt es zu einem Lückenschluss und ich befürchte weitere Beeinträchtigungen“, sagt er. Sein Gemeinderat wird am Donnerstag über die Änderung des Flächennutzungsplans beraten. Die beiden Windräder hinter dem Stausteinerhof, die 2020 in Betrieb gingen, stören dagegen nicht. „Die Räder hört man nicht“, sagt er.

Weber zeigt Verständnis für die Kommunen, die mit Hilfe der Windkraft ihre Einnahmen verbessern wollen. „Bei uns stehen sie vor der Nase (13 sind es rund um den Ort, die Red.), wir haben dadurch einen Schaden, aber keinen finanziellen Nutzen“, sagt er. Wenn die Erträge aus Windkraftanlagen auf die von ihren Auswirkungen betroffene Kommunen umverteilt würden, würde die Akzeptanz steigen, vermutet er.

Verteufeln will Weber die Windkraft nicht, Bottenbach hegt eigene Pläne. Ein Bereich zwischen Bottenbach und Nünschweiler ist als Vorrangfläche im Flächennutzungsplan ausgewiesen. Drei Windräder könnten dort auf Bottenbacher und eines auf Nünschweiler Gemarkung aufgestellt werden. „Das wäre auf der Rückseite des Ortes, 80 Prozent des Windes gehen vom Ort weg“, bemerkt Weber. Im Mai soll sich der Gemeinderat mit dem Thema befassen. Der Bürgermeister hofft, dass in diesem Jahr noch eine Entscheidung fällt. Dazu würde er gerne die Bottenbacher mit ins Boot holen. „Ich würde gerne eine Bürgerversammlung machen. Das geht wegen der Pandemie im Moment aber nicht“, sagt er.