Die Wörrstadter Juwi AG will auf Kröpper Gebiet im Stausteiner Wald drei Windräder bauen. Um die planungsrechtlichen Grundlagen zu schaffen, muss die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land ihren Flächennutzungsplan ändern. Juwi kann jetzt in die konkrete Planung einsteigen, denn der Verbandsgemeinderat sprach sich am Dienstag für das Vorhaben aus.

Zuletzt konnten sich die zehn Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde zu dem Vorhaben äußern. Dabei gingen zahlreiche Anmerkungen ein. Eine Vielzahl davon bezog sich auf das Baugenehmigungsverfahren