Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Muss ein neuer Flächennutzungsplan her oder kann die Firma Abo-Wind jetzt Windräder in der Gemarkung Käshofen bauen? Eins scheint sicher: Windkraft-Gegner und -Befürworter werden sich bei der Sitzung des Verbandsgemeinderats Zweibrücken-Land am Dienstag erneut Wortgefechte liefern.

Wie berichtet, hatte der Verbandsgemeinderat beschlossen, Flächen bei Großbundenbach und Käshofen für Windenergie auszuschließen. Das Oberverwaltungsgericht (OVG)