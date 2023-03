Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das ehemalige Militärgelände Langerkopf nahe Hofstätten rückt wieder in den Blick. Weil die Landesregierung den Pfälzerwald beim Thema Windkraft nicht mehr außen vorlassen will, ist plötzlich der Langerkopf wieder als Standort von Windrädern in der Diskussion.

Schon einmal war das ehemalige Militärgelände bei der Wilgartswiesener Annexe Hofstätten Gegenstand heftiger und emotionaler Debatten zwischen Befürwortern und