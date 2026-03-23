Rund 20 große und kleine „Saubermänner“ folgten am Samstag dem Aufruf der Landfrauen zu einem Frühjahrsputz in und um Großsteinhausen. Unterwegs waren die Gruppen außerhalb der Ortslage auf allen in der Gemarkung befindlichen Wirtschaftswege und der Straße nach Großsteinhausen. Zwei Anhänger mit gefüllten Mülltüten war das Ergebnis nach knapp drei Stunden Arbeit. Viel Unrat habe sich an den Straßenrändern befunden – darunter Flachmänner, Flaschen, Dosen und Fast-Food-Verpackungsmaterial.

Zu den besonderen Fundstücken gehörten mehrere Radkappen, ein Stahlträger, eine verschlossene Kühltasche mit gebrauchten Windeln als Inhalt, ein noch unberührtes verschlossenes Päckchen Zigaretten und ein paar High Heels mit fast 15 Zentimeter lagen Absätzen. Im Vergleich zu den Vorjahren sei die eingesammelte Müllmenge nicht zurückgegangen, sondern eher gestiegen, lautete die Bilanz.