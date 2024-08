Mehr als 400 Gäste sind am Samstagabend zur Reifenberger Dorf-Party „Endless Summer“ geströmt. Die Stimmung war ausgelassen, auf der Bühne heizten die Hüttenrocker mit Partymusik den Gästen ein, vor der Bühne wurde getanzt, gesungen gejubelt – und das bis tief in die Reifenberger Nacht.

Der Samstag war nur der Start des „Endless Summer“, am Sonntag wurde bereits am Vormittag mit dem Feiern begonnen. Von der Bühne gab es Musik von „BB Kusch“, den Kindern wurde ein breites Unterhaltungsprogramm mit Hüpfburg und Kinderschminken geboten. Veranstalter Martin Hüther zeigte sich am Sonntagvormittag mit der Party zufrieden. Gefeiert wurde auf dessen Hof-Gelände, Zwischenfälle seien nicht passiert.