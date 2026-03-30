Die ehemalige Gaststätte Woll in Höheinöd muss abgerissen werden – sonst droht irgendwann der Einsturz. Warum sich der Gemeinderat trotzdem mit einer Entscheidung schwer tut.

„Was tun?“ Diese Frage stellte Ortsbürgermeister Mike Mangold dem Höheinöder Gemeinderat in der jüngsten Sitzung. Thema war einmal mehr die frühere Gaststätte Woll, gegenüber dem Haus des Bürgers gelegen. Das Gebäude ist seit Jahrzehnten ungenutzt, es verfällt zusehends. Ein einst geplanter Abriss – damals standen Kosten von rund 100.000 Euro im Raum – scheiterte am Landkreis, der mit Blick auf die Finanzlage der Gemeinde die Genehmigung verweigerte.

Dabei ist der Rückbau des Anwesens schon lange vorgesehen, war auch Bestandteil der Dorfentwicklung: Die Planungen sahen vor, den Bereich beim Haus des Bürgers aufzuwerten. Ein ehemaliges Wohnhaus im weiteren Umfeld wurde zwischenzeitlich abgerissen, da es einsturzgefährdet war. Solche Überlegungen gab es auch für das frühere Schulhaus, dessen Bausubstanz allerdings noch deutlich besser ist. Nun hat ein privater Investor das Gebäude erworben und baut es zu einem modernen Mehrfamilienhaus um.

Geld für den Abriss war da – doch die Kosten explodierten

Für den ursprünglich angedachten Abriss der drei Häuser waren im Haushalt 2024/25 270.000 Euro eingestellt. 64.000 Euro kostete der Abriss des genannten Wohnhauses in der Straße „Im Eck“ – nach dem Verkauf der früheren Schule standen somit noch 206.000 Euro für den Rückbau des Woll-Gebäudes zur Verfügung. Dafür lag im vergangenen April eine Kostenschätzung über 241.000 Euro vor. Der Auftrag wurde allerdings nicht erteilt: Zunächst sollte geprüft werden, ob es Fördermöglichkeiten gibt, um die Kosten für die Gemeinde zu senken – das war allerdings nicht der Fall. Deshalb beschloss der Rat, den Abriss aus eigener Tasche zu stemmen.

Zwischenzeitlich hatte sich jedoch herausgestellt, dass sich die vorliegende Kostenschätzung nicht auf das gesamte Haus bezogen hatte: Es war übersehen worden, dass dieses unterkellert ist und somit Auffüllarbeiten notwendig würden. Hinzu kommt, dass ein Schadstoffgutachten belastetes Material feststellte – dies alles in Kombination mit den ohnehin steigenden Preisen im Baugewerbe hat die geschätzten Kosten förmlich explodieren lassen. Diese werden nun auf rund 390.000 Euro taxiert – zu viel Geld, herrschte Einigkeit im Rat. „Wir müssen andere Lösungen suchen“, sagte CDU-Sprecher Jens Burkhard. Wenn es andere Lösungen gebe, „gerne. Ich freue mich über alle Vorschläge, die die Kosten senken“, sagte Ortschef Mangold. Er gab allerdings zu bedenken, dass die Suche nach einer alternativen Lösung erneut Zeit koste – und damit die Abrisskosten möglicherweise weiter in die Höhe treibe. Zumal die Ortsgemeinde als öffentlicher Auftraggeber an die Ergebnisse des Schadstoffgutachtens und somit an die ordnungsgemäße Entsorgung gebunden sei.

Suche nach kostengünstigeren Alternativen

Ratsmitglied Kilian Mattil (CDU) verwies darauf, dass es ortsansässig Firmen gebe, die auf Abrissarbeiten spezialisiert seien. Er halte es für sinnvoll, mit diesen das Gespräch zu suchen und auszuloten, ob sie nicht kostengünstigere Varianten anbieten könnten. Dem stimmte eine Mehrheit des Rates fraktionsübergreifend zu. Sollten sich dabei allerdings keine anderen Möglichkeiten ergeben, muss der Abriss ausgeschrieben werden – denn der Zustand des Hauses verschlechtert sich stetig. Er wolle nicht erleben, dass das Haus wie das Gebäude in Thaleischweiler-Fröschen plötzlich einstürze, sagte Mangold. Diese Notwendigkeit sehe mittlerweile auch der Kreis und habe in Aussicht gestellt, im noch zu beschließenden Haushalt für 2026 einem Kredit für den Abriss zu genehmigen. Die ermittelten 390.000 Euro dürften zu diesem Zweck eingestellt werden, da es um die Verkehrssicherheit gehe.