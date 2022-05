Der neue Wiesbacher Haushalt sieht Investitionen unter anderem in den Straßenbau vor. Aber auch ein neuer Geräteraum soll gebaut werden. Der Rat billigte den Haushaltsplan einstimmig.

Ein großer Brocken im Etat wird der Ausbau der Schulstraße sein, besser gesagt dessen erster Bauabschnitt. Rund 110.000 Euro muss Wiesbach dafür bezahlen, das Geld ist im Haushalt eingeplant. Auch die Instandsetzung der Brücke in der Schulstraße steht an, die soll 122.000 Euro kosten. Beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) wurde dafür ein Förderantrag über 77.000 Euro gestellt; bewilligt ist er derzeit noch nicht. Die neue Bushaltestelle in der Schulstraße kostet 30.000 Euro, das Land soll davon 25.000 bezahlen. Förderung vom Land gibt es auch beim barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen: Der kostet in Wiesbach rund 88.000 Euro, das Land will 69.000 Euro beisteuern.

24.000 Euro Mehreinnahmen

Ein neuer Geräteraum wird für 8000 Euro gebaut und für 2100 Euro ein Defibrillator für den Gemeinderaum angeschafft. Wegen des energetischen Quartierskonzepts der Gemeinde sind im Haushalt 10.000 Euro eingeplant. Die gute Nachricht: Laut Steuerschätzung vom November erwartet Wiesbach rund 24.000 Euro Mehreinnahmen. „Für die Folgejahre kann nach der derzeitigen Prognose von einer Steigerung von jährlich rund 10.000 Euro ausgegangen werden“, steht im Haushaltsplan zu lesen.