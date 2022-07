Das Innenministerium will Südwestpfalz strukturell voranbringen. Dazu gehört der langfristige Erhalt der Dörfer als attraktive Wohn-, Lebens- und Arbeitsstandorte, auch durch mehr bürgerlichers Engagement. Dies soll mit dem modernen Beteiligungsinstrument „Zukunfts-Check Dorf“ geweckt werden, die Kreisverwaltung war am Montag damit in Wiesbach zu Gast.

„Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben.“ Mit diesem Zitat von Albert Einstein stimmte Dozent Mathias Rebmann von der Kreisverwaltung Südwestpfalz die 20 anwesenden Wiesbacher Bürger. Die Dörfer werden zusehends kleiner, älter aber auch bunter, fasste der Projektleiter die ausgehende Situation grob zusammen. „Es gilt Herausforderungen, Chancen und Potenziale gleichermaßen für eine zukunftsfähige Entwicklung zu erkennen“, erklärt der studierte Stadt- und Regionalentwickler.

„Das Projekt ist nicht für die Ortsräte gedacht, sondern von Bürgern für Bürger“, betonte der 30-jährige Mitarbeiter der Kreisverwaltung. Dies sei gut und wichtig, denn Strukturen können nur aufgebrochen oder erkannt und verändert werden, wenn sie aus den unterschiedlichsten Betrachtungswinkeln kommen. „Sie sind die wahren Experten vor Ort“, unterstrich der Saarländer, wie wichtig die ehrenamtliche Teilnahme an der Maßnahme sei.

Am Anfang steht eine Bestandsaufnahme

Miteinander reden und in der Gruppe beurteilen, das sei elementar wichtig, um Dinge anzustoßen. Eine Bestandsaufnahme, untergliedert in „Stärken“ und „Schwächen“ zu machen, war die erste Aufgabe des Abends für die meinungsstarken Wiesbacher. Nun steckten die 20 anwesenden Einwohner, überwiegend aus der mittleren Altersgeneration, ihre Köpfe zusammen. „Schreib des e mol uff“, war an vielen Tischrunden zu hören. Am Ende der etwa 30 Minuten freier Gruppenausarbeitung standen etwa 20 „Stärken“ etwas mehr als das Doppelte an „Schwächen“ gegenüber.

Die Infrastruktur sei eine Stärke, ebenso die ruhige und naturnahe Lage, sowie das generelle Dorfleben, vor allem der Bürgertreff. Schwächen sahen die Wiesbacher hingegen bei der Qualität der Straßen, beim ÖPNV-Angebot und dem Internet- und Mobilfunkausbau. Außerdem gebe es zu wenige Angebote für Kinder- und Jugendliche und das Ortsbild könne ein paar Verschönerungsmaßnahmen vertragen, so der Konsens. Hatte Rebmann erstmal alle schriftlichen Beiträge an zwei Schautafeln angeheftet, ging der Bürgerdialog auch schon los. Für den Einwand einer Bürgerin, wer denn Bäume und Grünflächen pflege, wenn die Fördergelder aufgebraucht sind, wurden erste Lösungsansätze entwickelt – etwa eine „Patenschaft“ für Bäume oder Flächen. Arbeitsgemeinschaften sollen diese Ideen schließlich vertiefen. Rebmann betonte, dass eine ganze Reihe von Fachmitarbeitern der Kreisverwaltung den Ortschaften mit Rat und Tat jederzeit zur Seite stünden und beim Ausfüllen von Förderanträgen helfen würden.

Resonanz ist gemischt

Die Mission des Landkreises startet und endet nicht in Wiesbach. Über 40 der insgesamt 84 Ortsgemeinden aus allen sieben Verbandsgemeinden des Kreises nehmen freiwillig daran teil. Und das bislang mit unterschiedlichen Resonanzen, wie der Dozent mitteilte. „Es gibt Abende ,da kommen wenige, das potenziert sich dann aber durch die Mundpropaganda derer, die tatsächlich da waren“, berichtet Rebmann, der seit Anfang 2021 das Projekt betreut. Einige Orte hätten bereits ihre Arbeitskreise gefunden und stehen vor dem ersten Treffen, bei anderen stehe der Maßnahmenkatalog.

In Wiesbach soll es nach den Sommerferien wieder mit einem Treffen weitergehen, wenn die Arbeitskreise gebildet sind. Da die Maßnahme ist keine eine Eintagsfliege, sondern ein langangelegtes Projekt mit etwa acht bis neun Monaten Laufzeit. Das Ergebnis soll als wichtiger Baustein mit in das Kreisentwicklungskonzept des Landkreises einfließen.